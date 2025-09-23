¿Habrá lluvia o calor este miércoles 24 de septiembre en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)? Esto es lo que dice el pronóstico del clima para la ciudad:

La probabilidad de lluvias en Guadalajara es muy baja para el miércoles, apenas del 10 por ciento, repunta a partir del jueves . Para ese día se esperan nubes y claros la mayor parte del tiempo.

Mañana se verán principalmente cielos nubosos en Guadalajara, aunque se esperan cielos cubiertos de madrugada , apuntó Meteored. Las temperaturas oscilarán entre 17 °C y 29 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 16:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este, con rachas que podrán llegar hasta 35 km/h por la mañana.

Lluvia en Guadalajara

Miércoles 10% de probabilidad de lluvia 30 – 17 °C Jueves 70% de probabilidad de lluvia 28 – 17 °C Viernes 72% de probabilidad de lluvia 26 – 17 °C Sábado 63% de probabilidad de lluvia 27 – 17 °C Domingo 75% de probabilidad de lluvia 28 – 17 °C

Las lluvias regresan a Guadalajara a partir del próximo jueves 25 de septiembre .

Clima nacional del miércoles 24 al viernes 26 de septiembre de 2025

Durante el miércoles, el ciclón tropical “Narda”, se alejará gradualmente de costas mexicanas , no obstante, sus desprendimientos nubosos en interacción con divergencia en altura y el monzón mexicano, mantendrán lluvias fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas en zonas del noroeste, norte y occidente de México, con lluvias puntuales intensas en Sinaloa (sur), Nayarit (centro y este), asimismo, su circulación mantendrá el oleaje elevado y posibles trombas marinas en costas de Baja California Sur (sur), Jalisco, Nayarit y Colima.

Un frente frío cercano a la frontera de Baja California , en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará fuertes rachas de viento y lluvias aisladas en dicha entidad. Se prevé que se disipe al finalizar este día.

La onda tropical núm. 34 y la vaguada monzónica, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y sureste mexicano, con lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur), Oaxaca y Chiapas.

Otro frente frío ingresará a la frontera norte y noreste de México , en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del país, generarán lluvias fuertes en las regiones mencionadas.

Durante el periodo de pronóstico:

El sistema frontal y un canal de baja presión sobre el noreste de México, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en la región, con puntuales intensas en Coahuila el día jueves y en San Luis Potosí y Veracruz (sur) el día viernes.

El ciclón tropical “Narda” se alejará de México, sin embargo, mantendrá el oleaje elevado en costas de Baja California Sur (sur).

El monzón mexicano y divergencia en altura, mantendrán lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste y occidente mexicano, con puntuales intensas en Sinaloa durante el jueves y viernes; y en Sonora durante el viernes.

El desplazamiento latitudinal hacia el norte de la vaguada monzónica, mantendrá el oleaje elevado en costas del Pacífico sur mexicano, en interacción con el desplazamiento de la onda tropical núm. 34 originará lluvias muy fuertes a intensas en la región.

Una vaguada en altura y el ingreso de humedad sobre la Península de Yucatán, ocasionará chubascos con lluvias puntuales fuertes sobre la entidad, con puntuales muy fuertes en Campeche durante el jueves.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

OA