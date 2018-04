Salvador Cosío llama a destrabar el SAE

Salvador Cosío, candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al Gobierno del Estado, urgió a los diputados del Partido Movimiento Ciudadano (MC) a destrabar cada asunto pendiente para que funcione adecuadamente el Sistema Anticorrupción Estatal (SAE). Lamentó, a su vez, que su rival en la contienda por ese partido, Enrique Alfaro, declarara públicamente que esto no ocurrirá antes de la elección.

“Es una aseveración gravísima. Está aseverando que de ninguna forma, y que quien lo piense es iluso, va a salir aprobado en el Congreso del Estado antes de la elección (…) Los nombramientos que faltan o los temas que faltan están en manos del Congreso y lo que era un secreto a voces, es algo que está debidamente aceptado por la confesión del autor de que tengamos incompleto el sistema y sigamos con un esquema sin funcionar”.

Eso significa, dice, que la lucha anticorrupción y contra la impunidad está en freno porque una persona, en este caso el candidato naranja, así lo ha decidido. “Porque es quien les ordena a los legisladores indignos de MC no legislar, atorar, mantener el asunto inmóvil, está diciendo que no lo va a hacer hasta que no termine la elección y entonces, cuando él quiera, va a provocar que se legisle y se haga”.

Considera su declaración como “impúdica” e “impropia”, por lo que llamó a todos los diputados de Jalisco a demostrar que pueden legislar de acuerdo con lo que interesa a la sociedad y no a un solo grupo.

“Ya estamos hartos de tlatoanis, de semidioses y de quienes creen que el mundo gira a su alrededor y someten a Jalisco a sus deseos (...) Que digan qué está pendiente y por qué lo dilatan. Jalisco requiere soluciones y no atorones con base a intereses particulares sectarios”.