Salvador Cosío apuesta por agenda de inclusión

Luego de recibir la agenda del colectivo “Observatorio por la igualdad Voto Incluyente”, el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la gubernatura de Jalisco, Salvador Cosío Gaona, se comprometió a respetar las propuestas de este grupo.

“He manifestado mi disposición, que no es moda, es una actitud que durante muchos años he tenido de tolerancia, inclusión y respeto a las libertades y a los derechos fundamentales, y por ello me he comprometido no solamente a hacer propios los planteamientos en busca de la igualdad, de la equidad, la inclusión, la tolerancia, el respeto que solicita la comunidad lésbico-gay, bisexual, transexual, y más”, dijo el aspirante al máximo cargo en el Estado.

“Además hemos llegado al acuerdo con este grupo de generar mesas de trabajo para aterrizar con compromisos claros lo que pueda hacerse a corto y mediano plazo para lograr la agenda que incluya una mejor calidad de vida y mejor desarrollo para estas minorías, por lo cual tendremos en lo subsecuente el desarrollo de una agenda específica para llegar a acuerdos importantes”.

A través de un comunicado, se señaló que Cosió acentuó que la estructura de su campaña incluye un área de vinculación con este segmento social y de inmediato se pondrán a trabajar en conjunto.

“El tema fundamental es generar una equidad, no puede decirse que hay una equidad entre géneros, es una equidad en general, una tolerancia, una inclusión y una igualdad de oportunidades y de búsqueda de una mejor calidad de vida para todos”, comentó.