Saldo blanco en primera Romería como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

Esta mañana #Guadalajara y #Zapopan vivieron una de sus tradiciones más arraigadas, la #Romería2019 de la #VirgenDeZapopan. Checa algunas postales captadas por @fabricioatilano y lee más noticias en el link de la bio

A post shared by EL INFORMADOR (@informador) on Oct 12, 2019 at 1:36pm PDT