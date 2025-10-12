Regresa a Zapopan "La Generala" como parte de la celebración de la Romería 2025

Luego de poco más de 4 horas de recorrido " La Generala " regresó a casa, a la Basílica de Zapopan, tras 5 meses de peregrinar por las distintas iglesias y parroquias.

Recibida por los hermanos de la Orden Franciscana, a las 11:25 horas entró justo por debajo de los Arcos de Zapopan para continuar su camino por el andador 20 de Noviembre entre aplausos, cánticos, rezos y vítores.

Vestida en su ajuar rosa y dorado, y montada en su carruaje adornado a juego con flores de colores, continuó su paso firme sobre él, pues en esta ocasión no hubo cambio de custodia, como en años anteriores, para ser llevada en los hombros de los hermanos franciscanos.

Llegó así al atrio de la Basílica de Zapopan a las 11:45, en medio del ya tradicional rosario de globos que en esta ocasión también eran color rosa y dorado, alzado al cielo en símbolo de oración católica para honrar a la Virgen María y a Jesús.

No faltaron las palomas blancas que acompañaron la llegada de la virgen de vuelta a su casa, la Basílica de Zapopan.

Una vez en el atrio fue puesta en el altar que le fue montado para la ocasión, colocada a lo alto para que todos los ojos en la Plaza de las Américas pudieran verla, en espera de escuchar la palabra de Dios en su misa de bienvenida, que será ofrecida por el Cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega .

Te recomendamos: Transcurre sin incidentes mayores la Romería 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF