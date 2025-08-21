Sader entrega más de 300 apoyos económicos a productores del campo jaliscienses

Con el objetivo de apoyar la producción del sector agropecuario de Jalisco, esta tarde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) entregó más de 300 apoyos económicos de hasta 40 mil pesos a mujeres, jóvenes y productores del campo jaliscienses.

En total se beneficiaron a alrededor de 29 asociaciones ganaderas, más de 50 casas ejidales, a 192 mujeres y 101 jóvenes del sector. Los programas de apoyos se abrieron en los 125 municipios del estado y fueron destinados para cualquier área productiva del campo: elaboración de mermelada, cultivos de hortalizas o berries, equipo para mejorar la producción de maíz, entre otros.

José Antonio Ruelas Pérez, presidente de la mesa directiva de la Unión Ganadera de Jalisco, destacó que estos apoyos permitirán mejorar la productividad del campo . Además, se garantizará la seguridad alimentaria de los productores y contribuirá al desarrollo económico de la entidad y de la región.

"Estos recursos permitirán a los productores del campo, a nuestras asociaciones ganaderas mejorar su productividad, acceder a mejores tecnologías, fortalecer la sanidad animal y enfrentar los desafíos del mercado con mayor confianza […]. A nombre de nuestra Unión Ganadera, de las asociaciones ganaderas locales, de los productores del campo, de las comunidades rurales expresamos nuestra gratitud por estos apoyos recibidos", comentó.

Por su parte, el titular de Sader, Eduardo Ron Ramos, recordó que el presupuesto que el Gobierno del Estado destina al campo es el más alto a nivel nacional, mientras que aumentará año con año. Este 2025 el presupuesto fue de mil 500 millones de pesos. También destacó los apoyos entregados a los jóvenes, los cuales permitirán su desarrollo en comunidades rurales de la entidad.

"Que nuestros jóvenes se desarrollen en sus comunidades, en sus regiones por muchos factores: que generen economía pero que se queden, que nos ayuden a promover el empleo, promover la economía".

El gobernador Pablo Lemus, en tanto, señaló que desde su administración se han destinado recursos al campo, como fondos de 50 millones y 200 millones de pesos para ganaderos y productores de maíz, respectivamente. En esta ocasión, con los apoyos entregados a jóvenes y mujeres, se espera fomentar la "semilla productora del campo", aseguró.

"Nuestros hijos ya no quieren trabajar en el campo. Ya no siguen esa vocación y eso no lo podemos permitir. Por eso este programa que estamos entregando el día de hoy va a los jóvenes, porque queremos motivar nuevamente, permítanme la analogía, esa semilla productora del campo […]. Que con ello motivemos que cada vez más gente trabaje en el campo, con apoyos, con tecnificación, con capacitación", mencionó.

