El que no se anduvo con rodeos fue el gobernador Pablo Lemus. Ayer, sin filtros, cuestionó a Alberto Uribe Camacho, de la Secretaría de Economía, por darle prioridad al Puerto de Manzanillo y dejar de lado la aduana que se pretende en el Centro Logístico Jalisco en Acatlán de Juárez.

Tampoco se salvó la diputada federal Mery Pozos, quien sugirió echar a andar primero la Línea 4 del Tren Ligero antes de pensar en la Línea 5 del transporte masivo por la Carretera a Chapala (refiriéndose a la entrega de recursos por parte de la Federación).

“Uno habla con el dueño del balón y no con quien tira las patadas”, lanzó Lemus. Y remató: “Por eso las negociaciones las celebramos en México… y van viento en popa”. ¿Qué tal?



* * *



El pasado martes, autoridades estatales se reunieron con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal. Pactaron una mayor coordinación y se presentó el nuevo sistema del Escudo Urbano C5. Coincidentemente, ayer se trasladaron a la Ciudad de México Gerardo Quirino Velázquez y Laura Imelda Pérez Segura para presentar sus estrategias, pues Tlajomulco y Tlaquepaque son ahora municipios prioritarios para el Gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Habrá un impacto real en el combate a la criminalidad?

Por lo pronto, nos cuentan que Gerardo Quirino le entregó un caballo de barro bruñido a Harfuch, símbolo de identidad local, pero lo más relevante parece ser lo político: en Tlajomulco apenas arrancó la campaña “Sí al Desarme, Sí a la Paz”… y ahora el municipio se consolida como prioritario para la Federación.



* * *



Nos cuentan que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal se puso la capa de “maestra de carretera” y organizó un curso para operadores, empresarios y jefes de logística. El temario: desde trámites y leyes del autotransporte federal hasta medicina preventiva para quienes pasan más tiempo en camión que en su casa. La idea: carreteras más seguras y conductores más preparados.

Ahora tocó a miembros de Canacar y la meta es extenderlo a otras organizaciones.

Todo muy bien, pero desde Jalisco también levantan la mano y piden mejorar las carreteras que dejaron hechas un desastre en la administración de López Obrador.