Elementos de la Fiscalía del Estado, en coordinación con personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Arenales Tapatíos, dentro del municipio de Zapopan.

La intervención se realizó en una propiedad situada en la confluencia de las calles Titanio y Níquel, específicamente en el número 107.

Durante la diligencia, los equipos forenses e investigadores llevaron a cabo labores de excavación dentro del terreno —de aproximadamente 300 metros cuadrados— con el objetivo de localizar posibles restos humanos.

Aparentemente, el sitio funciona como un taller de carpintería y su actual ocupante lo habría rentado desde hace cerca de cinco meses.

Asimismo, se confirmó que esta acción forma parte de una investigación en curso relacionada con la desaparición de dos pe rsonas.

