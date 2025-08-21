Gobierno de Jalisco promueve eficiencia energética en municipios mediante capacitación

La Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable de Jalisco (Sedes) puso en marcha el proceso de capacitación dirigido a fortalecer las acciones técnicas y operativas de los gobiernos municipales en materia de eficiencia energética.

El objetivo es afianzar en toda la entidad la estrategia que ha emprendido el Gobierno del Estado para asegurar en los próximos años el aprovechamiento óptimo de estos recursos que son decisivos para el desarrollo local. Por ello, la Sedes, a través de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, abrió el ciclo de talleres sobre Eficiencia Energética en Servicios e Inmuebles Públicos; en colaboración con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía del Gobierno Federal (CONUEE), perteneciente a la Secretaría federal de Energía; y la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

Mediante esta capacitación se brindan herramientas técnicas, normativas y prácticas para impulsar proyectos municipales sostenibles y eficientes, por ejemplo, en rubros como alumbrado público, bombeo de agua y gestión de edificios municipales.

Durante la apertura del primer taller, dedicado al alumbrado público- al que acudieron funcionarios, técnicos y personal operativo de 35 ayuntamientos-, Manuel Herrera Vega, titular de la SEDES, destacó que el tema energético es prioritario para el Gobierno del Estado.

Por ello, recordó que el pasado 5 de marzo arrancó el programa de Eficiencia Energética para Jalisco y sus municipios, del cual, adelantó, ya hay importantes avances: "Hoy vamos aproximadamente en un avance del 40% de cobertura de los municipios, en donde hemos podido ya generar el diagnóstico, un estudio previo, y próximamente tendremos los diagnósticos formales".

"Solamente en el SIAPA- terminamos ya el estudio de eficiencia energética-, podemos ahorrar 270 millones de pesos al año, de energía, y garantizando seguridad en el suministro (de agua)", adelantó.

"Si sumamos los 125 municipios, imagínense de lo que estamos hablando para el estado. La cantidad de recursos que podemos ahorrar. Pero además la cantidad de energía que podemos ahorrar y liberar capacidad para que lleguen más inversiones, para garantizar el suministro para todas y para todos los jaliscienses", expuso.

Al subrayar la importancia de respaldar la capacitación de los municipios, Herrera Vega refirió que la estrategia del Poder Ejecutivo tiene entre sus metas abatir el déficit que hoy presenta la entidad y lograr que el 60% de la energía que se genera aquí sea limpia y renovable. El desarrollo de este ciclo de capacitaciones es el primer paso de vinculación con CONUEE para que, a través de la coordinación de los tres niveles de Gobierno, los proyectos municipales sean cada vez más eficientes y seguros en todo el territorio estatal.

En ese sentido, la subdirectora de Alumbrado Público de CONUEE, Alicia Gutiérrez Clairin, afirmó: "Les damos las gracias por habernos colaborado en esta gran iniciativa, la cual creemos que tiene un objetivo bastante importante que es crear conciencia y transmitir conocimiento respecto a la eficiencia energética que se puede aplicar en las entidades federales y en los municipios".

Al mismo tiempo expresó el interés y disposición de la Comisión para dar asesoría y acompañamiento a las distintas autoridades que emprenden acciones relacionadas con la generación y uso eficiente de la energía.

Por su parte, el director general de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, Enrique Bernardo Rubio León, detalló sobre las capacitaciones: "Estos talleres van a brindar esas herramientas técnicas para que podamos hacer mejor las cosas (…). La idea es ver el tema energético, no como el segundo gasto que tiene el municipio, sino como una opción para ser más eficientes, como una opción para generar incluso ahorros y generar recursos".

También informó que, además de multiplicar los conocimientos técnicos hacia los municipios y de trabajar con ellos en la elaboración de diagnósticos, la Agencia ya participa con algunos ayuntamientos en proyectos energéticos orientados a que éstos obtengan recursos.

El taller sobre eficiencia en el alumbrado público está diseñado para impulsar la modernización de este servicio, reducir costos y mejorar la seguridad y calidad de vida en los municipios. Abordó contenidos como: tecnologías modernas y sustentables para alumbrado; estrategias de financiamiento y mantenimiento; además de exponer sobre normatividad y criterios técnicos aplicables.

En la apertura del encuentro participó el bicerrector Académico y de Ciencias de la Salud de la UAG, Alfonso Petersen Farah y el comisionado de capacitación del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Jalisco, Carlos García Carrillo.

La sede fue el Centro de Tecnología en Iluminación de UAG, por tratarse de un complejo innovador, ampliamente reconocido por generar investigación, desarrollo de prototipos, desarrollo de tecnología, pruebas de control de calidad a luminarias y lámparas, validación tecnológica, así como soporte a toda la cadena de suministro en dicho sector.

Es importante mencionar que todo el ciclo de capacitaciones se ha dividido en tres talleres, con fechas distintas de realización: alumbrado público, que se impartió este día; además de los correspondientes a los temas de edificios públicos y bombeo de agua. Por último se efectuará un panel con presidentes municipales en donde se hará una exposición de conclusiones.

