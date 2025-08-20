Avanza Puerto Seco y conectividad con autopista del Centro Logístico Jalisco

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó hoy los resultados de las negociaciones que tuvo con funcionarios federales en la Ciudad de México para concretar el Puerto Seco en el Centro Logístico Jalisco ubicado en Acatlán de Juárez así como su conectividad con la autopista Guadalajara-Manzanillo.

El mandatario explicó que en su reunión en la Ciudad de México con funcionarios de Banobras logró amarrar la conectividad carretera que se necesita para la conectividad del Centro Logístico de Jalisco con la autopista.

“Hay que recordar que la carretera que une Guadalajara con Manzanillo es una concesión de Banobras entonces lo que estamos buscando que el Centro Logístico conecte con la carretera federal y ya Banobras ha dado su visto bueno”

Asimismo explicó que con el secretario de Hacienda, Edgar Amador, avanzó el proyecto del Puerto Seco en el Centro Logístico Jalisco sobre todo para reducir la saturación que tiene Manzanillo.

"Qué bueno que se va a ampliar Manzanillo , pero necesitamos dar mayores elementos y no cargarle todo a Manzanillo le encantó el proyecto y ya destinó personal a su cargo para poder dar la autorización de un Puerto Seco en Acatlán", sostuvo.

