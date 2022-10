Que exfuncionarios estatales y familiares de magistrados hayan sido designados como jueces no mancha el inicio de operaciones del nuevo esquema de justicia laboral, consideró el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ), Daniel Espinoza Licón, aseveró que el proceso de nombramiento fue transparente y que contó con un examen elaborado por el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior.

"Creo que hubo total transparencia. Sí avalo el procedimiento, se siguieron todos los lineamientos de transparencia”

Espinosa Licón justificó que su cuñado Ezequiel Méndez Alonso y Alejandra Álvarez Pulido, hermana del magistrado José Luis Álvarez Pulido, hayan recibido el nombramiento.

“Hijos de jueces, de juezas, de magistradas; magistrados; son gentes que tienen 15 años, 20 años trabajando dentro del Poder Judicial esa es una gran familia; sí se cuestiona y se critica si tenemos familiares trabajando con nosotros. Al final de cuentas en el proceso de selección de jueces no participaron magistrados, salvo el magistrado José Luis Álvarez que formó parte del jurado, formaron parte dos jueces, una jueza y el director de la escuela judicial; ellos son los que hicieron el examen y quedaron videograbados, participó el sistema de participación ciudadana, estuvieron ahí de testigos. Creo que hubo total transparencia. Sí avalo el procedimiento, se siguieron todos los lineamientos de transparencia”, argumentó.

Respecto a la designación como juez laboral de Krystian Felype Luis Navarro, exvisitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco que fue acusado de acoso laboral; el magistrado dijo que cumplió con todos los requisitos y que por el señalamiento en su contra no hubo una sentencia.

“Fue una convocatoria abierta, fueron 400 aspirantes aproximadamente, el hecho de que no haya un procedimiento sancionatorio administrativo o penal en sentencia ejecutoriada no lo inhabilita para concursar. Yo desconocía que tuviera algún proceso penal o que tuviera algún procedimiento. El día de hoy a primera hora pregunté, me informaron que efectivamente había una denuncia que se había planteado el archivo por parte de la Fiscalía porque carecía de datos, entonces es un asunto aparentemente concluido”, añadió.

Daña sismo juzgado laboral en Autlán

Debido a que los pasados sismos provocaron afectaciones estructurales en el edificio del Centro de Justicia Penal, el nuevo juzgado laboral de Autlán comenzó actividades en una sede alterna en la presidencia municipal, mientras se realizan las reparaciones, informó el magistrado Daniel Espinosa Licón. Recordó que en Ciudad Laboral empezaron a operar cuatro de los 24 juzgados que se habilitarán. La proyección es que cada juez laboral atienda entre 500 y 800 asuntos anuales, pues siete de cada 10 asuntos se resolverían vía conciliación.

