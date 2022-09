Aunque se realizó un proceso de evaluación que incluyó examen teórico, práctico y oral; en la designación de jueces laborales figuran perfiles cercanos al Gobierno estatal y a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Se conformaron dos listas con las 19 candidatas y 19 candidatos que habrían obtenido las mejores calificaciones. En el listado de seleccionados destaca Ezequiel Méndez Alonso, que es cuñado del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia Daniel Espinosa Licón; Luis Ramón Fuentes Muñoz, que laboró como abogado general en el despacho del gobernador; Ignacio Jiménez Ramírez que se desempeñaba en la Secretaría General de Gobierno; Arturo Gerardo Martín del Campo que era director jurídico laboral del gobierno estatal. Además, resultó seleccionado Krystian Felype Luis Navarro, exvisitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco que fue acusado de acoso laboral y enfrentó un proceso interno por esa causa.

En la lista para juezas está Alejandra Álvarez Pulido hermana del magistrado José Luis Álvarez Pulido; Alondra Álvarez Amaral ex directora general jurídica de la sindicatura del Ayuntamiento de Guadalajara; Elma Celeste Rodríguez Lara ex directora jurídica en la Secretaría de Planeación; Gabriela Balandrán Sepúlveda ex empleada del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado; y Balbina Villa Martínez ex procuradora de la defensa del menor.

A partir del lunes 3 de octubre entrarán en funciones cinco juezas y cuatro jueces; comenzarán a operar en cuatro juzgados en Ciudad Laboral en Zapopan y con un juzgado en Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande, Ocotlán, Autlán y Lagos de Moreno.

El resto de los perfiles seleccionados para ser juzgadores laborales permanecerán en la lista de reserva para recibir asignación conforme se inauguren nuevos juzgados.

JM