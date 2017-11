SIOP ofrece diálogo a opositores de ciclovía en avenida Revolución

La primera etapa del proyecto de imagen urbana en avenida Revolución provocó rechazo por parte de comerciantes, quienes se oponen a la construcción de la ciclovía porque se reducirán los carriles de circulación vehicular y se suprimirá el área de estacionamiento. Por su parte, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) ofreció diálogo y analizar las propuestas de los locatarios.

"Estamos trabajando en el análisis para ver cómo podemos absorber dentro de nuestra sección de proyecto, sin menoscabo de la imagen urbana, un carril que pudiera funcionar para estacionamiento en cordón. Todavía estamos trabajando esa parte para garantizar la viabilidad", manifestó José María Goya Carmona, director de Proyectos de SIOP.

Con relación al proyecto de ciclovía, el funcionario manifestó que no tiene por qué afectar a los locatarios, se trata de una obra para la movilidad no motorizada que debe generar la autoridad, ya que la infraestructura vial no soporta más el crecimiento del parque vehicular (se incorporan más de 300 autos al día).

'Sin estacionamiento en Revolución, para nosotros sería la muerte', dijo Juan Carlos Chávez, comerciante de la zona. EL INFORMADOR/Archivo

"No a la ciclovía", se lee en las lonas blancas con letras rojas colocadas en fachadas de diversos negocios por parte de locatarios de avenida Revolución, en el tramo que va de calzada Independencia a calzada del Ejército, donde se ejecutará la primera etapa del proyecto de imagen urbana.

Rodolfo Beraud Gutiérrez, quien encabeza a los comerciantes, dijo que la mayoría de los locatarios están de acuerdo en presentar un amparo para tratar de detener la obra. Sin embargo, primero recurrirán al diálogo, esperan que las autoridades los escuchen y se realice un proyecto viable que no afecte a los negocios.

Las principales peticiones son: mantener área de estacionamiento (actualmente existe en el carril lateral Sur de la avenida), que las banquetas permanezcan en las dimensiones actuales, y que la ciclovía la construyan en el camellón.

"Si tomamos en cuenta las medidas de la avenida, le quitamos un carril de cada lado para ciclovía, abrimos el camellón para meter bancas, no va a quedar paso para carros realmente. Dicen ellos (la autoridad), que habrá paso para dos y dos autos por sentido, lo cual físicamente es imposible", refiró Beraud Gutiérrez.

SIOP precisó que los nueve metros de ancho por sentido en la arteria permitirán dejar dos carriles en operación por sentido.

Sobre el rechazo a la ciclovía, el comerciante Juan Carlos Chávez, indicó: "Si nos ponen una ciclovía nos van a quitar el estacionamiento, sin estacionamiento en Revolución para nosotros sería la muerte... Se me hace muy ilógico que quieran hacer una ciclovía, si ya están viendo cómo está la de Bulevar Tlaquepaque que no sirve".

Un grupo de comerciantes se reunirá con funcionarios de SIOP para analizar el tema.

Los comerciantes prefieren que la ciclovía se trace en el espacio del camellón. EL INFORMADOR/M. Vargas

Prevén iniciar este mes con obras de imagen urbana

El proyecto completo de imagen urbana de avenida Revolución comprende 7.3 kilómetros, va de 16 de Septiembre hasta calzada Lázaro Cárdenas. En una primera etapa se programa una intervención en 1.6 kilómetros, cuyas obras se prevé iniciar este mes.

Las obras en los primeros 1.6 kilómetros de avenida Revolución, que irán de Calzada Independencia a calzada de El Ejército, consisten en la construcción de ciclovía en ambos sentidos (pegada a las banquetas), ampliación de aceras, reforestación, colocación de bancas, iluminación, entre otros.

Asimismo, de los tres carriles existentes se suprimirá uno en cada dirección, explicó el director General de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), José María Goya Carmona.

En la primera etapa de obras se invertirán 50 millones de pesos procedentes del Fondo Metropolitano de Guadalajara 2017, los trabajos estarán a cargo de SIOP, en tanto que el Ayuntamiento de Guadalajara apoya con la socialización.

El proyecto para mejorar la imagen urbana de avenida Revolución es "bondadoso", es una obra paralela a la Línea 3 del Tren Ligero, refirió el funcionario.