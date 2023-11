Pese a que ya identificaron el químico que provocó un olor similar al ajo en algunas colonias de Zapopan y Guadalajara, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) consideró que será difícil determinar de dónde provino el olor.

El director del organismo del agua, Carlos Enrique Torres, explicó que continúan los monitoreos para verificar el origen del químico conocido como disulfuro de alilo, molécula precisamente contenida en el ajo, y que en el sector puede ser utilizado para el control de plagas y enfermedades en la agricultura, por ejemplo, para semillas y cultivos.

“Hasta el momento sí, no quiero decirles lo contrario si no tengo la certeza. Estamos en eso, no hemos dejado de hacer los monitoreos en la zona para tratar de identificar de dónde pudo sido este aroma”.

El funcionario del SIAPA dijo que el químico funciona como plaguicida, aunque no es tóxico para las personas ni tampoco es explosivo o que represente algún, pero sí es utilizado para la elaboración de especias y algunos alimentos.

Torres Lugo mencionó que en la zona hay empresas que se dedican a la elaboración de pan y botanas, aunque evitó referir si hay alguna complicidad de estas empresas con verter el químico al drenaje.

Para determinar quién fue el responsable, el director del SIAPA comentó que seguirán las indagatorias, aunque opinó que sí hubo una respuesta favorable por parte del organismo intermunicipal una vez recibieron los reportes sobre el olor a ajo en las diversas colonias que lo revelaron.

“Somos vulnerables porque no hay un permanente monitoreo en cada una de las bocas de tormenta, sin embargo, se acudió con prontitud, se atendió de inmediato en cuanto tuvimos los reportes y se hicieron todas las acciones para evitar cualquier riesgo para la población”.

