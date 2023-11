El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) reveló ayer que fue un agroquímico lo que provocó la alerta por el olor a ajo que percibieron habitantes de diversos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

El organismo descartó riesgo para la ciudadanía y explicó que se trató de disulfuro de alilo, molécula precisamente contenida en el ajo, y que se usa para controlar plagas y enfermedades en el sector de la agricultura, por ejemplo, para semillas y cultivos.

Hasta el cierre de esta edición, no se encontró la fuente de donde provino la sustancia. Sin embargo, las autoridades afirmaron que habrá sanciones para los responsables.

“No se detectó explosividad o vapores orgánicos volátiles, por lo que se descarta riesgo para la ciudadanía”, se agregó.

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud estatal acentuó que no se notificó ninguna atención médica relacionada con dicho evento.

“Autoridades del programa de Emergencias en Salud se mantienen atentas y se activó la Línea Salud Jalisco con el número 33-3823-3220 para dar informes y orientación ciudadana sobre las distintas unidades de atención médica a las que pueden acudir en caso de presentar algún malestar que se prolongue”, indicó la dependencia en el documento.

Desalojan algunas casas y escuela por olor a ajo

Ante el fuerte olor a ajo que se percibió en varias calles de la Colonia El Colli Urbano en Zapopan, algunos vecinos decidieron desde ayer desalojar sus casas, y ayer los alumnos de una escuela fueron regresados a sus casas. Vecinos reportaron un olor extraño en la coladera que se ubica en la calle Volcán Popocatépetl y Volcán Etna, en Zapopan.

“Aquí huele a gas de forma intermitente en la coladera, no sé si tenga que ver o no. Este olor a ajo es la primera vez, pero esta coladera en ocasiones sí huele a gas”, dijo un vecino que prefirió retirarse por precaución de la zona.

“Nosotros nos levantamos como a las cinco de la mañana y desde ayer olía a ajo, y en la tarde casi no olía mucho, pero por la noche el olor estaba regresando y agarramos el perro, el gato y evacuamos por prevención”, explicó Eduardo Velasco, otro vecino.

Agregó que otros dos vecinos evacuaron, y comenzaron a salir cucarachas en las paredes.

Los alumnos del Colegio Ker Liber fueron retirados de manera voluntaria.

“Yo lo dejé, y a los 10 minutos me llamaron para que lo recogiera otra vez. Está muy raro el olor a ajo, esperemos que no sea nada grave”, dijo Carlos, papá de un alumno.

“Yo me enteré en el chat de las mamás, y entre que si es o no peligroso, mejor venimos por los niños. Yo lo dejé y no tenía el celular, y hasta que llegué a casa me di cuenta, y por seguridad me regresé. No hay indicaciones de Protección Civil de evacuar, pero ya es a criterio de los papás y mejor nos vamos”, comentó una madre de familia.

“Nos dijeron que había un químico que afectaba a los pulmones y que avisáramos a casa para que vinieran por nosotros a recogernos”, dijo un alumno.

Personal de emergencias atendió el llamado de la ciudadanía. EL INFORMADOR/ J. Velazco

No representa riesgo: SIAPA

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) ha informado que, como resultado de las muestras tomadas, se ha identificado la presencia de disulfuro de alilo (dialil disulfuro). Sin embargo, los niveles de esta sustancia que se encontraron en los muestreos tampoco representan un riesgo significativo para la población. El disulfuro de alilo es una molécula de bajo peso molecular y es el principal alérgeno responsable del olor característico del ajo.

Esta sustancia se utiliza como agroquímico, con efectos de plaguicida e inhibidor de la reproducción de insectos, lo que asegura que tiene un bajo impacto ambiental. Además de su uso en la agricultura, el disulfuro de alilo también se emplea como saborizante en la industria alimentaria, en la producción de medicamentos y suplementos. La exposición a esta sustancia puede ocurrir a través de la inhalación, la ingestión, el contacto con la piel.

La Secretaría de Salud emite recomendaciones para la salud

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) ha estado monitoreando de cerca la situación en algunas colonias de los municipios de Guadalajara y Zapopan, donde la población ha informado de la percepción de un fuerte olor similar al del ajo. A raíz de estos reportes, la SSJ ha emitido recomendaciones para preservar la salud de los habitantes de la zona.

Hasta el corte de las 16 horas del martes 7 de noviembre, no se ha notificado ninguna atención médica relacionada con este evento, lo que sugiere que, hasta ahora, no se considera que exista un riesgo significativo para la salud de la población. La percepción de este fuerte olor se reporta desde la noche anterior.

Las autoridades del programa de Emergencias en Salud permanecen en alerta y han activado la Línea Salud Jalisco con el número 33-38-23-32-20 para proporcionar información y orientación ciudadana sobre las distintas unidades de atención médica a las que pueden acudir en caso de presentar algún malestar prolongado. La SSJ también informa que los Centros de Salud del Área Metropolitana de Guadalajara están disponibles para atender a quienes lo necesiten.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) ha descartado la presencia de gases o materiales que representen un riesgo para la población, y también se ha determinado que no hay riesgo de explosión en la zona. Esta información proporciona cierto alivio a la comunidad.

Recomendaciones

Ante cualquier síntoma acuda a la unidad de salud más cercana.

Mantenerse informado a través de canales oficiales de comunicación.

Atender recomendaciones de las autoridades estatales.

Si no es necesario, evite transitar por áreas identificadas con percepción del olor.

Conservar la calma y no replicar rumores.

Evitar automedicarse.

CT