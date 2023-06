La Secretaría de Educación en Jalisco (SEJ) informó de la realización de una gira en 12 municipios del Estado, con el objetivo de ofrecer mejores prácticas de crianza y herramientas lúdicas y psicológicas para mamás, papás y tutores, como parte de la estrategia “Recrea Familia”, que tiene entre sus principales objetivos disminuir la desaparición voluntaria de menores, y también alertar sobre los factores de riesgo en las mismas.

Juan Carlos Flores Miramontes, titular de la SEJ, explicó que según un informe de la situación de riesgos de desaparecidos elaborado por la Fiscalía, reveló que en más de 800 casos de menores de edad que desaparecieron, detectaron que el 73.8% lo hizo por su propia voluntad, principalmente por motivos relacionados con la falta de comunicación con sus padres.

“O violencia al interior el hogar, no encontrar una red de apoyo en la familia. Esta gira pretende poner el foco en la cercanía que debemos tener como padres con nuestros hijos. Es algo que tenemos que atender”.

Vuelven a reincidir

Flores Miramontes mencionó que además hay un alto porcentaje de reincidencia; es decir, que hasta el 16% de los menores que se fueron de casa una vez, lo vuelve a intentar.

“Algo pasa en el hogar que no encuentran el apoyo que buscan. No es una edad propicia para dejar el hogar, estamos tratando de ayudar a prevenir esta situación. No confundir con las desapariciones por crimen organizado, pero estamos hablando de situaciones en las que el menor se va sin avisar a los padres. Son localizados con oferta de trabajo, en otro Estado, o con el novio. Allí nos estamos enfocando”.

El funcionario dijo que también hay casos donde el crimen organizado está presente, y lo que se busca es que exista una mayor prevención al respecto “Hay que detectar a tiempo estos signos para proteger a nuestra juventud. Acciones para tomar como papás, darles como padres de familia a nuestros hijos un instrumento que nos ponga en contacto”.

La Secretaría de Educación también abordará más temas, como ciberseguridad, sexualidad y drogas.

Esperan entre 400 y 600 padres de familia por sede, aunque las conferencias y contenidos también se divulgarán de manera digital.

¿Cuándo serán las conferencias?

La gira se realizará del 21 de junio al 18 de octubre en las siguientes sedes:

REGIÓN MUNICIPIO

Altos Norte Lagos de Moreno

Altos Sur Tepatitlán de Morelos

Sur Zapotlán el Grande

Valles Ameca

Lagunas Cocula

Costa Sierra Occidental Puerto Vallarta

Costa Sur Tomatlán

Sierra de Amula Autlán de Navarro

Ciénega Atotonilco

Sureste Chapala

Centro ZMG Guadalajara

Cuestionarnos como padres de familia por qué un hijo o una hija están dispuestos a irse con ellos. El hogar tiene que ser el lugar más seguro, pero las redes sociales o relaciones de alto riesgo, que contactan a nuestros hijos, más la dificultad propia de la adolescencia y cualquier conflicto que se pueda dar en el hogar de violencia, es algo que empuja a que las niñas y los niños se vayan de casa

Juan Carlos Flores Miramontes, titular de la SEJ.