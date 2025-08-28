Luego de analizar la propuesta de la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, y del alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, y de consultar el cambio de ruta de la Romería con los grupos internos de la Iglesia, el Cardenal José Francisco Robles Ortega rechazó el cambio de recorrido, con lo que se mantendrá la ruta actual, informó esta tarde el Arzobispado en un comunicado.

La Virgen de Zapopan saldrá de la Catedral de Guadalajara por avenida Alcalde hasta Juárez/Vallarta, desde donde el contingente tomará avenida Américas y seguirá por esta hasta llegar a Arcos de Zapopan. De este punto, los feligreses tomarán el andador 20 de Noviembre hasta llegar a la Basílica, donde se celebrará la Eucaristía de bienvenida. La Romería se llevará a cabo el domingo 12 de octubre.

"Luego de escuchar la propuesta que le presentaron la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, y el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie Saade, para modificar la ruta de la Romería, tomando en cuenta la iniciativa de los grupos de danzantes, y habiendo consultado a los organismos de Iglesia involucrados, que le presentaron un análisis de las dos opciones posibles de la ruta a seguir, (el Cardenal) ha determinado que el recorrido de la taumaturga Imagen de Nuestra Señora de Zapopan, el próximo 12 de octubre de 2025, será el mismo que se ha llevado a cabo en los últimos años […].Se tomaron en cuenta todas las consideraciones presentadas para las posibles rutas, y después de un detallado análisis integral de las propuestas, el Arzobispo de Guadalajara tomó esta decisión", se lee en el comunicado.

La nueva ruta contemplaba que la Generala saliera de la Catedral Metropolitana para tomar avenida Juárez y de allí Federalismo. Posteriormente avanzaría por Ávila Camacho hasta arribar a la Basílica de Zapopan. Este recorrido comprendía un kilómetro menos.

MF