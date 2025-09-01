Cumpleaños y pendientes

Este 1 de septiembre, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano celebra 36 años de llevarnos de un lado a otro, recorriendo más de 190 millones de kilómetros y sumando dos mil 225 millones de viajes. ¡Vaya forma de darle la vuelta a la ciudad!

Son tres rutas del Tren Ligero, pero la Línea 4, esa que promete conectar Tlajomulco, Tlaquepaque y Guadalajara, no la veremos hasta 2026. Y mientras tanto, la Línea 5 está en camino, porque la movilidad tapatía necesita más proyectos que nunca.

La Línea 1 ahora llega con 16 trenes dobles para que no tengamos que esperar tanto.

A pesar de todo, la calificación al transporte público subió de 5.6 a 8.1 puntos (en una calificación del 0 al 10). ¿Qué opinan?

Los usuarios agradecen la seguridad y eficiencia del servicio, pero piden que mejore la frecuencia del paso de las unidades.

***

El INE ya puede ir marcando palomita en su lista de pendientes: concluyó la entrega de constancias de mayoría en la primera elección del Poder Judicial. Doce flamantes ganadores -entre magistraturas, una jueza y hasta una magistrada de Sala Regional- recibieron ayer sus papeles oficiales como si fueran boletos dorados de Willy Wonka, pero con menos chocolate y más toga.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, aseguró que este día quedará grabado en la memoria institucional, como si alguien fuera a tatuárselo.

En total ya suman 78 cargos electos y, según el discurso, estamos viviendo nada menos que “una evolución cultural”. Traducción: 11 meses de papeleo, discursos solemnes y ahora, por fin, descanso electoral… hasta el siguiente invento democrático.

***

A paso lento, pero seguro, es como avanza la construcción del Santuario de los Mártires. A más tardar en septiembre, se cerrarán todos los espacios que quedan a la intemperie, afirmó el cardenal Francisco Robles Ortega.

A ello sigue la titánica tarea de cerrar y colocar los ventanales en la semi esfera de la fachada, esa que se vislumbra desde Periférico. Es el doble de grande que el vitral del Santuario, por lo que requerirá de aportaciones voluntarias grandísimas de las comunidades religiosas de la Iglesia tapatía para su conclusión.

También falta terminar las escaleras para acceder a las graderías en la parte superior del recinto.

Cada paso que se da en este lugar es millonario, reconoció el purpurado.