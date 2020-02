Retiro de préstamo de bicis sorprende a usuarios de la Vía RecreActiva

La suspensión del servicio de préstamo de bicicletas, ofrecido por la Vía RecreActiva de Guadalajara sorprendió este domingo a decenas de usuarios que buscaban hacer uso de alguna de ellas.

René Corona y su hijo Fernando llegaron al módulo ubicado en Juárez y Federalismo alrededor de las 9:00 horas en espera de solicitar dos bicicletas como lo habían hecho en ocasiones anteriores, ya que para ellos era más fácil llegar en el transporte público y pasear en la Vía en los vehículos prestados; sin embargo, al llegar se dieron cuenta que éstos ya no estaban.

“Nosotros veníamos con frecuencia. Tenemos la bicicleta de mi hija, pero queríamos completar una mi hijo y yo para andar los tres, pero cuál va siendo la sorpresa que cambiaron el módulo y de que ya no están en renta que por mantenimiento. Me dan otras opciones, como tomar un recorrido, pero no es lo mismo que circular a donde tú quieras", dijo por su parte Yolanda González, otra asistente a la RecreActiva.

Un pequeño letrero colocado en el módulo ubicado en Juárez y Federalismo fue todo el aviso que recibieron los usuarios. EL INFORMADOR/G. Gallo

El préstamo fue suspendido desde inicios de febrero con la finalidad de darle mantenimiento a las bicicletas, según confirmaron trabajadores de la Vía, pero no hubo información al respecto en las cuentas oficiales, sólo se dio a conocer mediante un cartel colocado en el módulo.

Como una opción para que los visitantes pudieran hacer uso de una bicicleta a préstamo, el personal de la vía invitaba a quienes preguntaban por los vehículos al “Ciclo Tour”, un recorrido turístico realizado por guías de la Vía RecreActiva que visita algunos de los edificios y monumentos históricos de la ciudad, el cual parte del Museo de las Artes (Musa) de la Universidad de Guadalajara a las 11:00 horas y culmina con la visita a un museo hacia las 2:00 de la tarde.

El recorrido es gratuito; sin embargo, sólo hay 20 bicicletas disponibles, por lo cual los interesados deben llegar al módulo instalado a un costado del Musa para apartar un lugar desde temprana hora.

Al respecto del retiro del préstamo de bicicletas, la jefa del departamento de la Vía RecreActiva de Guadalajara, Malintzin Negrete Pimienta, explicó que las 300 bicicletas que se tenían disponibles para dicho servicio fueron retiradas paulatinamente debido a que ya se encontraban en mal estado, por lo cual las que restaban fueron recogidas también para hacer un diagnóstico de cuántas sí podrían regresar o cuántas más podrían ser solicitadas al Ayuntamiento de Guadalajara; sin embargo, no hay una fecha para concluir tal análisis.

“Lo que se decidió fue de una vez sacar todas, algunas incluso ya se dieron de baja porque ya no tenían arreglo aunque ya se les hubiera dado el mantenimiento, por eso ahorita ya sacamos todas para hacer el análisis completo. Lo que operativamente queremos es que las pocas o muchas bicis que regresemos tengan la calidad, que no tengan fallas para brindar la seguridad con las que podamos volver a prestar”, aseguró la jefa de la Vía.

JM