Responde AMLO a EU que no retrocederá en política energética

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rechazó categóricamente las quejas de un grupo de 43 legisladores de Estados Unidos (EU) sobre la política del Gobierno mexicano que favorece a las empresas estatales en el mercado energético.

El Mandatario argumentó que su administración continuará dando preferencia a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “A mí no me paga Repsol. A mí me pagan los mexicanos para servirles y por eso tengo que defender el interés público, no el interés de particulares”, afirmó.

Los representantes de EU escribieron al presidente Donald Trump para quejarse sobre las “acciones del Gobierno de México que amenazan la inversión y el acceso al mercado de empresas energéticas estadounidenses”.