Congreso de EU acusa a México de violar el espíritu del T-MEC

Un grupo de legisladores de Estados Unidos (EU) advirtió que hay acciones del Gobierno de México que amenazan la inversión y el acceso al mercado de las compañías energéticas de su país y socavan “el espíritu” del acuerdo conocido como T-MEC.

En una carta dirigida al presidente de EU, Donald Trump, congresistas y senadores afirmaron que el Gobierno mexicano da “un tratamiento regulatorio preferencial a Petróleos Mexicanos (Pemex) y está retrasando o cancelando los permisos directos para las empresas de energía estadounidenses”. Le pidieron que busque “un acuerdo para mantener las actuales condiciones”.

Los congresistas recordaron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un memorando, el pasado 22 julio, en el que pidió a los organismos reguladores autónomos proteger a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Además, señalaron que Morena ha presentado iniciativas para revertir la Reforma Energética de 2014 y rescindir los contratos vigentes.

“Esos esfuerzos violan y contradicen el espíritu del T-MEC, un acuerdo entre cuyos objetivos principales está promover el crecimiento entre los países participantes. Estamos profundamente preocupados de que estas acciones demuestren un patrón de obstrucción”.

El pasado jueves, Andrés Manuel López Obrador defendió su política energética y dijo que su Gobierno “no va a ceder en este asunto”.

Tras las amenazas de imponer nuevos aranceles, el Gobierno de México desplegó seguridad en su frontera Sur. AP

México cede a las peticiones de EU ante falta de mercados

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tuvo que cambiar en sus políticas de seguridad interior y soberanía para mantener la relación comercial con Estados Unidos (EU) durante los años que ha convido con Donald Trump como mandatario, señalan expertos en relaciones internacionales.

Previo a la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, EU y Canadá (T-MEC), el Gobierno desplegó a la Guardia Nacional en su frontera Sur debido a la presión del republicano.

“México ha cedido en los temas que son relevantes para el presidente de EU. Uno de esos es que se detenga el flujo migratorio que llega de Centroamérica. En la medida que se despliega la Guardia Nacional y se compromete a retener a los migrantes en la frontera, Trump está feliz. El Gobierno tuvo que hacer esas concesiones porque no hemos hecho ningún tarea de diversificación, nuestro comercio depende 80% con ellos”, advierte Mauricio Meschoulam, profesor del departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana.

Uno de los 100 compromisos de López Obrador señala que la relación con EU buscaría el “beneficio mutuo y buena vecindad”, además de “crear empleos en México y en Centroamérica como alternativa a la migración”, sin medidas coercitivas.

Sin embargo, para Sergio Espinoza, especialista en políticas globales y consultor, el Gobierno olvidó las promesas establecidas y asumió una postura dócil ante los intereses económicos. “La 4T modificó las leyes laborales del país a gusto de la bancada demócrata y endureció sus políticas de contención de la migración centroamericana, asumiendo el riesgo de caer en el descrédito por presunción de violación de derechos humanos. La relación se ha ido desarrollando a rebufo de las condiciones que ha impuesto la administración Trump”.

Además, para el politólogo de la Universidad de Guadalajara, Salvador Carrillo, “la visita del Presidente mexicano a la Casa Blanca en pleno proceso electoral, es muestra de la clara desventaja con nuestro principal socio comercial; y no puede haber un trato de igual cuando se cede”.

Advierten que las presiones seguirán si se depende de los negocios con el vecino del Norte. AFP/G. Arias

Austeridad afecta a consulados

Desde que asumió como Presidente de México, el 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a fortalecer los 50 consulados de México en Estados Unidos (EU) con la intención de defender a los paisanos.

Sin embargo, especialistas coinciden en que debido a la austeridad implantada por el Gobierno de la 4T y la alta dependencia comercial con el vecino del Norte, los migrantes han sido afectados.

Sólo para este año, López Obrador estima que los envíos de dinero representarán 40 mil millones de dólares, que beneficiarán a 10 millones de familias en el país.

Sergio Espinoza, consultor y especialista en temas de políticas internacionales, apunta que si bien el Gobierno ha mantenido el apoyo consular en EU, “la restructuración administrativa que ha sufrido la cancillería y la austeridad promovida por el Presidente han alcanzado la operatividad de la embajada y todos los consulados, lo cual decididamente afecta la calidad de los servicios de defensoría” de los paisanos.

Para el profesor del departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, Mauricio Meschoulam, la relación entre ambos países es desigual a causa de la dependencia de México con el mercado de Estados Unidos. Además, las millonarias remesas que envían los migrantes pone en una balazan desigual al Gobierno de López Obrador.

“La relación no es fácil. Desde el inicio fue complicado, porque no hay recetas para tratar a Donald Trump. La estrategia que siguió el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue no oponérsele frontalmente. Esa es la base de la relación, no entrar en conflicto”.

También advierte que “México tuvo que hacer concesiones porque es un país que necesita de los migrantes para solventar la balanza de pagos y equilibrar las divisas que entran al país, desde el punto de vista estructural ojalá no dependiéramos de las remesas”.

Si gana Biden, será un presidente menos errático

A sólo 10 días de la elección presidencial en Estados Unidos (EU), las encuestas favorecen al candidato Joe Biden. En caso de que el ex vicepresidente, México sería beneficiado pese a la larga tradición de los demócratas de proteger sus mercados y plegarse a las exigencias de sus sindicatos, evalúa Mauricio Meschoulam.

“Desde cierta perspectiva los demócratas tienen agendas más proteccionistas, atienden a los sindicatos y a la clase trabajadora. No son administraciones menos anti inmigrantes, pero cuidan más las formas. Con Joe Biden tendríamos un presidente más predecible, que no toma decisiones erráticas y que no amenaza por medio de redes sociales. En ese sentido, como Gobierno puedes manejar mejor los canales tradicionales de la diplomacia. Con Trump no tienes nada que negociar”, explica.

Además, apunta que no sólo sería benéfico para México que Donald Trump pierda, sino que dada la volatilidad del mandatario de EU, al sistema globlal puede convenirle tener más certeza con el demócrata.

“Si Donald Trump utiliza una estrategia de desconocer las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y mediante eso lanza una guerra contra China o Europa, México terminará perjudicado tarde o temprano. Porque es un presidente que desconoce organismos, acuerdos y tratados internacionales. No es un tema sólo bilateral”.