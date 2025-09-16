Martes, 16 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Sismos

México registró estos sismos durante la madrugada del 16 de septiembre

Algunos estados de la República Mexicana presentaron actividad sísmica superior a la magnitud 3.5 durante la madrugada del 16 de septiembre

Por: Fabián Flores

El Sistema Sismológico Nacional (SSN) reportó movimientos telúricos durante los festejos patrios de esta madrugada. ESPECIAL / Sistema Sismológico Nacional / SUN / ARCHIVO

El Sistema Sismológico Nacional (SSN) reportó movimientos telúricos durante los festejos patrios de esta madrugada. ESPECIAL / Sistema Sismológico Nacional / SUN / ARCHIVO

Durante los festejos de la conmemoración del Grito de Independencia en México, algunos estados del país presentaron actividad sísmica superior a la magnitud 3.5, según información del Sistema Sismológico Nacional (SSN).

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Lee también: 15 de septiembre: Estos son los mejores memes previos al Grito de Independencia 

Temblores registrados esta madrugada del 16 de septiembre de 2025

Durante la festiva madrugada del 16 de septiembre se presentó actividad sísmica en algunos puntos del país. A continuación presentamos el listado de los sismos más fuertes, superiores a la magnitud 3.5.

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD
3.6 02:13:29 84 km al noroeste de San Felipe, Baja California 21.9 km
3.7 02:48:49 41 km al noreste de Acapulco, Guerrero 52.9 km
3.7 03:02:25 116 km al suroeste de Tonalá, Chiapas 16.6 km
4.0 07:40:34 78 km al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca 10 km

Hasta el momento, autoridades de dichas entidades no han reportado afectaciones.

Te recomendamos: Así celebró Iztapalapa Grito de Independencia tras explosión del 10 de septiembre 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones