Reportan fallas en MiBici

Usuarios de MiBici han reportado a través de redes sociales que el programa no tiene un balanceo de bicicletas en las estaciones, además de que hay nula atención telefónica y de oficinas.

Esto ha llevado a que usuarios no tengan dónde dejar la bicicleta al finalizar el recorrido y opten por llevársela consigo, pues no encuentran dónde dejarlas sin que les cobren recargos.

En ese caso está Claudia, quien ayer regresaba del trabajo en MiBici. Al llegar a la estación más cercana a su casa, se percató que no había espacio para dejar la bicicleta. Luego revisó y ninguna de las otras estaciones cercanas a su casa contaban con espacio.

“Por la hora, que eran entre nueve y media y diez de la noche, pensé que sería peligroso moverme a una estación donde había espacio, así que decidí llevármela a casa” dijo Claudia.

Aunque no le respondieron a sus dudas ni le auxiliaron, minutos después Claudia recibió una llamada de personal de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad (AMIM). “Me dijeron que tenía un viaje abierto y les expliqué todo. Fueron a casa y pedí que no me realizaran el cargo por algo que no tuve la culpa”.

Hasta la fecha, Claudia no sabe si ese cargo se realizó, pues la página web no funciona y no puede ver si existe el recargo.

Otra de las usuarios inconformes es Patricia, quien explicó que no pudo tomar una bici de su trabajo para llegar a casa, ubicada en la zona de Forum, pues la aplicación le marcaba que las estaciones cercanas a su casa se encontraban llenas.

Diego Ornelas, también usuario, aseguró que en la estación de Plaza Universidad el servicio se encontraba saturado a las tres de la tarde. Luego de las denuncias este diario cuestionó a la Agencia, pero sólo respondió que se revisa el tema.

JM