Remota, vía legal contra habitabilidad de Villa Panamericana

Los recursos legales del Ayuntamiento de Zapopan para revertir la habitabilidad de la Villa Panamericana son casi nulos. Sin embargo, el municipio afirmó que buscará “la ruta para proteger la zona del Bajío del Arenal, un espacio de la ciudad catalogado como de alto valor ambiental”.

De acuerdo con José Pablo Ramos, especialista en derecho administrativo, técnicamente sólo les queda un recurso legal, pues la única apelación que tenían fue desechada esta semana por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco.

No obstante, dijo que sería un amparo directo que no procedería por no tener acceso a este juicio porque no puede comprobar que es en un plano de relación particular-particular o que hay daño patrimonial al erario.

“El primero no lo pueden demostrar porque la negativa del otorgamiento de habitabilidad naturalmente es un acto de autoridad; mientras que en el daño patrimonial al erario tendría que ser que se les condene al pago de una cantidad económica, pero con el mismo otorgamiento de habitabilidad tampoco lo acredita”, detalló.

Comentó que tienen 15 días hábiles a partir de la notificación del fallo para interponer el recurso ante la Sala Superior que tiene la obligación de notificar a las partes y remitir al Tribunal Colegiado, el cual “tiene dos formas para desecharlo: que el presidente lo haga porque es notoriamente improcedente, o que lo admita porque considere que conviene analizar más a fondo los requisitos”.

De hacer esto último, subrayó que puede llevar entre tres y cinco meses resolver el amparo directo.

“No veo ninguna acción que pudiera hacer el municipio porque estamos hablando de una sentencia jurisdiccional en donde lo que tendría que hacer el Tribunal es iniciar la ejecución forzosa de ésta”, dijo.

De no acatar la sentencia final de la Segunda Sala, el Ayuntamiento puede ser acreedor de multas o arrestos y, si se rehúsa, los desarrolladores pueden acudir a juicio de amparo. “La habitabilidad de las Villas es inminente”, expresó.

El fallo que emitió el jueves el Tribunal ordena a Zapopan a emitir el certificado de habitabilidad de la Villa Panamericana.