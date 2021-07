Confirman fallo; ordenan habitabilidad en Villa Panamericana

La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco confirmó ayer el fallo en favor de la habitabilidad de la Villa Panamericana, pese a la apelación promovida por el Ayuntamiento de Zapopan en contra de la sentencia definitiva que fue girada el pasado 4 de junio.

La sentencia definitiva de la Segunda Sala ordenó a las autoridades proceder a la emisión del correspondiente certificado de habitabilidad, autorizar el régimen de condominio y emitir las cuentas prediales y claves catastrales de los departamentos que conforman la Villa Panamericana, señalan documentos en poder de este medio.

La zona de El Bajío, donde está la Villa, cuenta con un decreto de protección estatal, aunque quedan fuera aquellos terrenos que ya están fincados. Además, en varias ocasiones el Gobierno zapopano había reiterado que no se entregaría el permiso de habitabilidad.

Sin embargo, Jaime Moreno, representante de Green Life Capital, dueña del complejo, afirmó que, después de la sentencia, la alcaldía zapopana ya no puede impugnar.

Explicó que, por ley y derecho, el municipio tendrá hasta finales de agosto para otorgar el certificado y abrir las cuentas prediales.

“En caso de que no cumplan, el tribunal los apercibirá; si no cumplen el apercibimiento, el mismo tribunal tiene la atribución legal de otorgar la habitabilidad, constituir el condominio y aperturar las cuentas catastrales”, detalló Moreno.

A partir del 2 de agosto, la alcaldía tendrá 15 días para que finalice la resolución. Luego de ello, se solicitará el cumplimiento y tendrá 10 días voluntarios para dar el permiso; y si no lo hace, cinco días forzosos para hacerlo, según la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

Moreno destacó que “la idea es que haya un reforzamiento en la parte publicitaria y de marketing para dar a conocer abierta y contundentemente (la venta) con un ingrediente adicional: podemos entregarte y escriturar inmediatamente a partir de septiembre”.

Desde que se abrió la venta el pasado 7 de junio, ya se vendieron 24 departamentos de los 650 con los que cuenta el complejo.

Sentencia del 4 de junio

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco resolvió el 4 de junio que el ayuntamiento de Zapopan debía conceder los permisos de habitabilidad, cuentas prediales y claves catastrales. Pese a la apelación de la alcaldía, el 15 de julio el Tribunal lo ratificó.

Villa Panamericana excede norma ambiental: Green Life Capital

Aunque la Villa que albergó a los deportistas de los Juegos Panamericanos de 2011 se edificó en la Zona de El Bajío, considerada como de recarga de acuíferos, el Tribunal de Justicia Administrativa resolvió que cumplen con los requerimientos ambientales.

Gerardo Huerta, director del proyecto, compartió que, entre estas, había condicionantes como eficiencia energética, infiltración de agua, proceso de obra, tratamiento de residuos y protección de flora y fauna.

“En las más importantes nos excedimos del requerimiento de la autoridad, sobre todo en temas de absorción de agua al subsuelo. Sabíamos que era un tema delicado. Sobrepasamos por mucho lo que nos pedían esas condicionantes”.

El condominio cuenta con iluminación y ventilación natural, calentadores solares de agua para la alberca, sistema de manejo eficiente de desechos, y se contempla la eficiencia energética mediante la instalación de paneles solares para el manejo del consumo de energía eléctrica de áreas comunes.

“A quien tenga dudas, podemos comprobar con estudios técnicos que no hay ningún tipo de daño ambiental, que no hay afectación de ningún tipo a los mantos acuíferos. Contamos con todos los permisos y autorizaciones de las autoridades medioambientales estatales, municipales y federales. Al complejo no le falta ningún permiso”, aseguró Jaime Moreno, representante de Green Life Capital, dueña del complejo.

Detalló que cuenta con su propio sistema de drenaje, su propia planta de tratamiento de aguas residuales, dos pozos profundos que abastecen de agua al condominio y más de 20 pozos de absorción para la infiltración de aguas pluviales.

“Si bien no tenemos el papel de la habitabilidad, ya hay una sentencia que la otorgó y falta que se ejecute, que en un mandamiento judicial la autoridad municipal la expida”.

El complejo cuenta 16.5 hectáreas, de las cuales solo 18% corresponden a los edificios -aunque el tipo de suelo del Bajío señala que se puede hasta 40%- y 17 por ciento son estacionamientos y vialidades.

El resto se compone de áreas verdes, tres albercas (semi olímpica, recreativa e infantil), dos gimnasios, uno techado y el otro al aire libre, terraza panorámica y parque para mascotas, entre otras.

El condominio cuenta con los requerimientos para su habitabilidad. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Ganan fallo de habitabilidad

Luego de que el proyecto para construir la Villa en las inmediaciones del Parque Morelos se echó para abajo tras una inversión de 350 MDP por parte del Ayuntamiento tapatío, el lugar que albergó a los deportistas de los Juegos Panamericanos de 2011 se edificó al pie del bosque La Primavera, en la zona de El Bajío.

El entonces alcalde de ese municipio, Pablo Lemus, señaló desde 2019 que no otorgaría un permiso de habitabilidad hasta que se donaran 53 mil metros cuadrados en la misma zona, se emitiera un decreto de protección ambiental y se construyera una red hidrosanitaria de hasta 400 MDP.

El gobernador afirmó que la ocupación de la Villa para vivienda sería la mejor opción para recuperar el dinero invertido.

Pese a los conflictos, la empresa que edificó la Villa vendió el inmueble a la compañía Green Life Capital, que desde el 4 de junio obtuvo un fallo a favor por parte del Tribunal de Justicia Administrativa para que pueda ser habitada.