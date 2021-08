En el primer día del regreso a clases, el Periférico Sur volvió a saturarse. Las filas interminables de personas podían apreciarse sobre la lateral de la vía, al cruce con la avenida Prolongación Colón. Los camiones circulaban abarrotados, permitiendo decenas de pasajeros más de los permitidos, incluso apretujados contra las puertas.

En el lugar desde poco antes de las 07:00 horas y hasta pasadas las 08:30 de la mañana, no se hizo presente una sola unidad de la Policía Vial, son las mismas personas que dan informes a los pasajeros sobre las rutas de las unidades quienes se encargan de tratar de acomodar la llegada de los camiones utilizando los espacios que quedan disponibles.

Una diferencia observada por este medio de comunicación en el sitio es que más pasajeros abordan con cubrebocas, en comparación con el último ejercicio realizado a inicios de mes: mientras la vez anterior eran en promedio 10 personas las que subían a las unidades sin el tapabocas, en esta ocasión se contabilizó un promedio de tres por camión.

También incrementó el número de conductores con el cubrebocas bien puesto: de 45 choferes de las rutas de transporte público que circulan por la zona, como la T19, T19-B o el River, 29 lo llevaban de manera correcta (poco más del 60%). En el ejercicio pasado eran apenas la mitad.

“Con el regreso a clases hoy se han tardado un poquito más en pasar los camiones, siento que hay más tráfico y menos camiones. En cuanto al coronavirus me siento protegida porque yo traigo mi cubrebocas, mucha gente sí lo usa. Creo que ya es realmente por parte de uno mismo la responsabilidad que tomemos al abordar el camión o andar sin protección” dijo Lupita, quien todos los días toma el transporte público para ir a su trabajo.

“Yo veo mal el servicio porque hoy tengo más de media hora aquí y no pasa el camión, lo bueno que me vine con tiempo. El caos aquí lo veo como diario. Sí me da miedo subirme y ver que la gente no trae cubrebocas, pero yo mismo me cuido por los que no lo usan. El chofer no puede decirles nada, él va manejando, pero depende de uno que lo use, por el bien de todos, añadió por su parte Pedro Vallejo.

GC