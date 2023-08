Reconocen tequileros trayectoria de Francisco Javier González García

El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) otorgó el reconocimiento a los Industriales Distinguidos del 2023, Entre ellos destaca el otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) al empresario Francisco Javier González García, exdirector de Tequila Don Julio.

“Cuando anunciaron que me iban a dar este reconocimiento dije que muchas gracias porque me lo habían dado hace 32 años y me dijeron que eso no importaba sino porque era lo que había hecho en estos 32 años”, comentó.

Entre los logros de Francisco González y su familia destacan el haber creado un producto diferente como es el caso del tequila Don Julio que propició una nueva categoría la de los tequilas Premium.

“Para mí el haber logrado esto vale la pena y creo que es lo que recuerdan en la industria y es un reconocimiento a este esfuerzo”, comentó.

Entre sus logros también destaca el haber participado en la coordinación de los trabajos para la creación del Consejo Regulador del Tequila y haber sido en tres ocasiones presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera.

La compañía tequilera Don Julio fue fundada por su padre en 1942, pasó a ser propiedad de Diageo y en el 2005 se inició con el proyecto de Tequila Reserva de los González.

MF