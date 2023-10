Reconocen con Jubileo de Oro a Antonio Leaño, rector de la UAG

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) reconoció a su rector, Antonio Leaño Reyes, con el Jubileo de Oro, esto con motivo de los más de 50 años en los que ha prestado su labor a la casa de estudios.

El llamado Jubileo de Oro se trata de la fecha en que se conmemora el 50 aniversario de existencia de una persona, un suceso o un evento importante, por ejemplo, la fundación de una institución o los años de dedicación a un cargo o profesión de alguna persona.

Es una celebración jubilosa y de reconocimiento a la institución o persona que lo celebra, por tal motivo, para la Universidad Autónoma de Guadalajara el Jubileo de Oro del rector Antonio Leaño Reyes, es la celebración de la casa de estudios por los más de 50 años de su labor al servicio de la educación.

En el evento, Leaño Reyes, quien asumió la rectoría de la UAG desde el año 2005 y que la ha mantenido desde entonces, agradeció a sus familiares por acompañarlo en su trayectoria laboral en la casa de estudios y consideró que es la UAG la que merece realmente el crédito por su labor.

“La que merece realmente el crédito, el mérito es la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¡Qué viva la Universidad Autónoma de Guadalajara!”.

Previamente, Leaño Reyes dijo que uno de los compromisos que ha adoptado al frente de su rectoría es formar ciudadanos activos y que contribuyan a la sociedad mediante la aportación del conocimiento, la cultura y la libertad.

“Es formar personas de bien, que tengan un compromiso como ciudadanos activos, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida en la sociedad a partir del conocimiento, sobre todo de la cultura y del uso de su libertad coordinada hacia el bien”.

Varias personas participaron en el reconocimiento Antonio Leaño, entre ellos, Fernando León García, presidente de la Asociación Internacional de Presidentes de Universidades (IAUP); el presidente de Cintana Education, Douglas Becker; el secretario General de la UAG, Ricardo Beltrán Rojas; y el vicerrector General de la UAG, Antonio Leaño del Castillo.

León García resaltó la labor de la UAG en cuanto a su aportación en el sector salud, destacando la trayectoria de la carrera de Medicina, lo cual fue respaldado por Douglas Becker, quien apuntó que en Estados Unidos hay múltiples egresados de la UAG que se dedican al sector salud de aquel país.

Antonio Leaño del Castillo, vicerrector de la UAG, destacó la labor de su también padre y recordó que, durante la crisis por la pandemia de COVID-19, no hubo recortes de personal.

“Ese mismo espíritu impulsó a nuestra institución bajo tu liderazgo a sobreponerse a todas las crisis de los últimos años, me refiero aquí solo como un ejemplo a la reciente crisis del COVID-19, pandemia que cambió al mundo entero con grandes pérdidas y aprendizajes en la que, quizá no todos lo saben, pero diste la instrucción de no desvincular a nadie hasta que esta crisis quedara superada”.

El Aula Magna de la UAG fue renombrada en honor al rector Antonio Leaño Reyes.

