El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco informó sobre la localización de un nuevo cadáver en la fosa clandestina del panteón de San Sebastianito, ubicado en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

De acuerdo con sus estimaciones, suman ya 14 cuerpos localizados en dicho sitio dentro del panteón de aquel municipio.

El colectivo informó que el hallazgo que hicieron este viernes corresponde a una víctima con huellas de violencia, encontrada dentro de un costal con cemento y tierra.

La Fiscalía de Jalisco informó el jueves que al menos dos de las víctimas encontradas en el punto tenían huellas de violencia y de haber sufrido una muerte violenta, por ejemplo, de haber sido amordazada.

La fosa fue localizada el pasado sábado y se ha intervenido por parte del colectivo de búsqueda.

Las integrantes del colectivo de búsqueda recordaron que en 2017 ya se había detectado una fosa en el mismo lugar, sin que hubiera responsables sancionados.

