Reclaman a Semov permisos para mototaxis tras resolución del TAE

La Cooperativa de Trasporte Comunitario de Tlajomulco exigió una repuesta de la Secretaría de Movilidad (Semov), respecto a la resolución del Tribunal de lo Administrativo (TAE), en la cual se obliga a la dependencia a otorgar 200 permisos para mototaxis y vehículos de cuatro ruedas.



"Se metió una demanda, la cual salió a nuestro favor, se presentaron (ante la Semov) los tarjetones, las prórrogas, y aun así habiendo ganado, no nos dan tarjetón, no nos dan la placa, y vienen y nos levantan los vehículos", señaló el apoderado legal de la Cooperativa, José Rigoberto Vázquez Brambilla.



En rueda de prensa, señaló que la cooperativa de mototaxis comenzó a laborar desde hace 13 años, en Tlajomulco. En 2010 se otorgaron 65 tarjetones con los que podían laborar, sin embargo, a partir del 2013 ya no se los dieron, por lo que decidieron acudir al TAE.



La resolución del TAE se dio el pasado 25 de mayo de este año y se notificó a la Semov el 31 del mismo mes, por medio de un documento en donde se obliga que "expidan los permisos peticionados en la solicitud materia del juicio".



No obstante, de acuerdo con documentos presentados por el apoderado legal, el TAE consideró que la dependencia fue omisa al no responder.



"El TAE, la Segunda Sala, notifica a la Semov, que se nos entreguen las placas del transporte y la concesión y el permiso que se solicitó, el cual no lo ha dado. Y lejos de otorgar y acatar la orden del Tribunal, (Semov) se puso a recoger los vehículos y los llevan al corralón... nos han recogido 17 vehículos en los últimos 15 días".





En el documento de resolución del TAE, se señala específicamente lo siguiente:



"Así las cosas, ha lugar a declarar que ha operado a favor del promovente, la Sociedad Mercantil denominada "Transporte Comunitario de Tlajomulco", sociedad cooperativa de responsabilidad limitada, la figura jurídica de la afirmativa ficta, respecto de la petición de un incremento de 200 permisos adicionales a los ya otorgados... para ejercer la actividad solicitada, esto es, la prestación del Servicio Especializado respeto de la cual se realizó su solicitud, asimismo, se ordena a las autoridades omisas la expedición de los respectivos permisos".



SABER MÁS



En julio del 2010, los entonces secretario de Movilidad, Diego Monraz, y presidente municipal de Tlajomulco, Enrique Alfaro Ramírez, hicieron entrega de 250 autorizaciones para mototaxis, a fin de que pudieran prestar servicio en Santa Fe y Chulavista.



De esos 250, 65 fueron para la cooperativa antes mencionada, a la que la resolución del TAE falló a favor de que les entreguen otros 200 permisos.



Semov espera respuesta a recurso de apelación



La Secretaría de Movilidad (Semov) está a la espera de respuesta al recurso de apelación que interpuso en contra de la resolución emitida por el Tribunal de lo Administrativo (TAE), que obliga a la dependencia otorgar 200 permisos de mototaxis.



Mediante un comunicado, la Semov señaló que ni la Ley de Movilidad anterior ni la actual contemplan a los mototaxis como una modalidad de transporte.



La dependencia reconoció que sí recibió una notificación de parte de la Segunda Sala del TAE, pero procedió de manera inmediata con un recurso de apelación en contra de esta resolución.



Además, en el comunicado se estableció que la Semov no ha sido omisa pues, según el artículo 85 de la Ley de Justicia Administrativa, "la ejecución de la sentencia es procedente una vez que la misma queda firme, situación que no se actualiza en este caso, por lo que resulta improcedente que la parte denunciante manifieste que se incumple con tal ordenamiento".

LS