Rechaza IEPC ampliar periodo de recolección de firmas

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) confirmó su decisión de no ampliar el plazo de recolección de firmas para los candidatos independientes. En sesión extraordinaria, el pleno aprobó de forma unánime el proyecto de resolución del Consejo General que rechaza la petición del aspirante independiente a la gubernatura, Manuel Ponce Huerta, de extender 22 días más el periodo para recolectar en apoyo ciudadano.

El periodo de 60 días con los contaban los independientes a la gubernatura para recabar el apoyo ciudadano vence hoy a las 24:00 horas.

El representante del aspirante, Enrique González, argumentó que existían condiciones de desigualdad porque no contaron con los mismos recursos que los partidos políticos y tuvieron que invertir dinero. Señaló que además perdieron tiempo mientras se capacitaban para aprender a utilizar la aplicación para recolección de firmas del INE.

"Eso ya para nosotros representó un tiempo muy necesario y bueno en el cual no pudimos trabajar porque además salimos con nuestros propios recursos, no contamos con financiamiento como los partidos políticos y para nosotros erogar dinero para la compra de celulares es algo considerable y no lo teníamos", señaló durante la sesión.

Indicó además que durante el periodo de recolección de firmas se atravesaron las vacaciones de Navidad por lo que ocurrió un "éxodo masivo" de ciudadanos que les impidió avanzar.

"¿Por qué esperarse hasta diciembre? Todos sabemos que en esas fechas decembrinas son inhábiles para poderlos trabajar y recolectar firmas, la gente no está en sus casas".

Señaló que el Instituto trunca la posibilidad de que puedan reunir las firmas y afirmó que buscan cerrar los caminos a los independientes para favorecer a los partidos políticos. Además agregó que están en condiciones de desigualdad frente a otros aspirantes que sí tuvieron recursos para lograr el apoyo ciudadano como el empresario Alberto Alfaro en Tlaquepaque.

Por su parte el consejero presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross, aseguró que no hay ninguna conspiración para evitar la participación de candidatos independientes. Recordó que datos preliminares indican que 32 aspirantes a munícipes y siete a diputados que ya cumplieron el número de firmas y con los requisitos de dispersión. Hay 13 más en proceso de verificación.

"Los tiempos fueron suficientes, la capacitación fue igual para todos y en esos términos me pareció aventurado el comentario que hace el ciudadano en el sentido de que había toda una conspiración para detener a los aspirantes independientes", señaló al precisar que los tiempos de recolección están unificados al calendario del Instituto Nacional Electoral (INE).

"En Jalisco hubo términos iguales para la captación de firmas y en algunos casos, en municipios con una gran población, se logró como en Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco. Me parece que aunque, la decisión no radicaba hoy en éntrale a fondo para revisar si era posible o no ampliar ese término sino solamente atenderlo en virtud de que fue extemporáneo, el señalamiento de conspiración requería de una defensa y lo que se planteó fue que los tiempos comunes eran para todos y hubo quien lo logró".

Indicó además que el recurso de revisión de Ponce Huerta fue rechazado porque se presentó fuera de término.

Hasta el momento, Manuel Ponce Huerta cuenta con alrededor de ocho mil firmas válidas para respaldar su aspiración cuando requiere 58 mil para lograr la candidatura a gobernador por la vía independiente.

LS