Realizarán estudio para controlar mosquitos en Aeropuerto de Guadalajara

El Grupo Aeroportuario del Pacífico, anunció que ante la presencia de mosquitos, debido a los cuerpos de agua alrededor del Aeropuerto de Guadalajara, se financiará un estudio que realizarán académicos del TEC de Monterrey para "ayudar a diagnosticar las causas del rompimiento del equilibrio ambiental en la zona y porque los cuerpos de agua contribuyen a la generación del insecto", comentó Aurora Adame directora de asuntos corporativos del grupo.

Por su parte, Héctor Barrios, uno de los investigadores, comentó que con el diagnóstico se podrá establecer propuestas de combate a los mosquitos, los cuales, según el secretario de salud, Fernando Petersen, son de la especie Culex, la cual no es portadora del virus de dengue o zika. De acuerdo con el académico, el estudio tomará tres meses para concluirse y a finales de octubre estarán entregando los resultados, este se hará en colaboración con el CIATEJ y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. El Grupo Aeroportuario del Pacífico para mitigar la presencia de los insectos también fumiga, realiza desazolves de canales, colocó luces UV en el aeropuerto que permiten identificar la especie de los mosquitos, y cortinas de aire en las entradas para evitar la entrada de estos insectos.

A pesar de estas acciones, Petersen, reconoció que "es difícil asegurar que no va a seguir pasando mientras siga el medioambiente, hay que entender que este no es un tema solo de enfermedad, este es un tema de medio ambiente, porque mientras los cuerpos de agua sigan abiertos, porque mientras continúe este medio ambiente alrededor del aeropuerto no podremos evitar que existan mosquitos", dijo. La Secretaría de Salud Jalisco colocó 21 ovitrampas en el aeropuerto que son revisadas cada lunes desde el 21 de mayo, de acuerdo con el secretario. Solo se han detectado 5 positivas al mosquito Aedes Aegypti, el cual transmite los virus de zika y dengue. "Todas las ovitrampas fueron trabajadas mediante búsqueda y eliminación de criaderos así como aplicación de adulticidas", comentó Petersen.

