Quitan plurinominal al PAN Jalisco en próxima Legislatura

A pesar de no haber ganado en ningún distrito estatal, el PRI tendrá un quinto diputado en la próxima Legislatura local. El pleno del Tribunal Electoral del Estado (Triejal) aprobó una sentencia para modificar la distribución de legisladores de representación proporcional (plurinominales), avalada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC). Determinaron que el Partido Acción Nacional (PAN) pierde un escaño que fue asignado al Partido Revolucionario Institucional (PRI).



El fallo de los magistrados justifica el cambio en la asignación de diputados "pluris" con el argumento de que el PAN estaba sobrerrepresentado, en el acuerdo del IEPC. En caso de que la sentencia emitida no sea impugnada, llegará a la curul el priista Manuel Alfaro Lozano, que fue secretario particular del gobernador Aristóteles Sandoval, el perjudicado es el panista Hernán Cortés Berumen, ex diputado federal, cuya constancia de asignación fue revocada.



"En esta fórmula (para la asignación de diputados) nosotros tenemos que ir tazando quién está sobre o subrepresentado en las etapas de entrega. El Instituto Electoral aplicó la fórmula de una manera diferente a como nosotros la estamos aplicando con unos precedentes de 2015 y con algunas otras jurisprudencias y hoy determinamos nosotros una forma diferente de hacer ese corrimiento de la fórmula", explicó Rodrigo Trujillo Moreno, magistrado presidente del Tribunal.



Moreno Trujillo negó que hayan recibido presiones para emitir una sentencia favorable al ex secretario del Gobernador. Con esta resolución el Tribunal desahogó diez impugnaciones presentadas por la asignación de diputaciones locales.



Con el cambio, la integración de la 62 Legislatura será con 14 diputados de Movimiento Ciudadano (MC), ocho del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), siete del PAN, cinco priistas, dos del PRD, uno del Partido del Trabajo y uno del Partido Verde.



La determinación del Triejal fue aprobada con la unanimidad por los cinco diputados integrantes, pero aún puede ser recurrida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

LS