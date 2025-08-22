¿Quieres viajar a EU con tu mascota? Este es el trámite obligatorio que debes hacer

Viajar a Estados Unidos acompañado de una mascota requiere cumplir con un trámite obligatorio que, de no realizarse, puede impedir el ingreso del animal al país. A partir de agosto de 2024, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) reforzó los requisitos para la entrada de perros procedentes del extranjero, con el fin de prevenir riesgos sanitarios como la rabia.

El procedimiento principal es obtener un permiso de importación emitido por el CDC, el cual debe tramitarse en línea antes del viaje. Este documento garantiza que el perro cuenta con un esquema de vacunación válido, certificado de salud vigente y, en algunos casos, pruebas de anticuerpos contra la rabia. Además, es necesario que la mascota tenga un microchip colocado para poder ser identificada en caso de revisión.

La solicitud debe hacerse al menos 30 días antes del viaje, ya que el organismo revisa de manera detallada la documentación enviada por el dueño. Dependiendo del país de procedencia, el CDC puede solicitar estudios adicionales o imponer un periodo de cuarentena al ingresar a territorio estadounidense.

¿Dónde descargar el permiso de importación de la CDC?

Primero que nada es importante destacar que el trámite aplica diferente según la procedencia del perro dependiendo si existe alto o bajo riesgo de rabia en el país del que viajan. Teniendo esto en cuenta podrás llenar el formulario dando click aquí.

Entre los requisitos obligatorios se incluyen: comprobante de vacunación antirrábica, certificado de salud expedido por un veterinario autorizado y datos de identificación del animal.

Una vez concluido el llenado del formulario recibirás un correo electrónico con un comprobante que deberás imprimir y presentar en la aerolínea con la que viajes así como en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

YC