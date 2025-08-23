El gobernador Pablo Lemus presentó en el evento “Eje Jalisco-Nuevo León, Encuentro Empresarial 2025” celebrado en el Instituto Cultural Cabañas, y ante invitados especiales como Samuel García, gobernador de Nuevo León; Altagracia Gómez Sierra, Coordinadora del Consejo Asesor Empresarial, y otros empresarios, el proyecto de renovación del Escudo C5i Jalisco, actualmente conocido como Escudo Urbano. Además de la ampliación en el número de cámaras de videovigilancia y tecnologías, se incluye la construcción de un nuevo edificio, en un terreno contiguo a Casa Jalisco.

Se trata de la primera etapa de las tres que contempla el nuevo edificio y se espera que esté lista antes de la Copa Mundial de 2026. La construcción del nuevo inmueble iniciará antes de finalizar el año y actualmente se encuentra en etapa de solicitud de licencias y autorización de obra.

Todo el proyecto contará con una inversión multianual de seis mil millones de pesos. Y permitirá mejorar la vigilancia de los vehículos que entran y salen de la metrópoli por los accesos carreteros.

“Vamos a hacer un muro virtual en la Zona Metropolitana de Guadalajara en todos los accesos carreteros para detectar cualquier vehículo, particular o de carga, que pudo haber sido robado y que entre o quiera salir de la ciudad”, apuntó Pablo Lemus.

Actualmente, el sistema cuenta con seis mil 938 cámaras, pero con la ampliación se estima llegar a 10 mil 500 en todo el Estado, ampliando la cobertura en 80% de los municipios de la Entidad, lo que equivale a seis millones de personas beneficiadas.

El director del C5, Juan Carlos Contreras, agregó que la cobertura del monitoreo será mayor con la interconexión de los sistemas de videovigilancia de municipios metropolitanos, aumentando la capacidad y con la posibilidad de integrar cámaras privadas.

El Mundial 2026 une a Jalisco y a Nuevo León para impulsar proyectos

En el marco de la Copa Mundial 2026, los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Pablo Lemus y Samuel García, encabezaron el evento “Eje Jalisco-Nuevo León, Encuentro Empresarial 2025”, realizado en el Instituto Cultural Cabañas. Durante la reunión destacaron que ambas Entidades son motores económicos del país y que su cooperación es clave rumbo a la justa deportiva.

Al encuentro asistieron funcionarios y empresarios de ambos Estados, quienes conocieron las propuestas y acciones planteadas para aprovechar el impacto del torneo, en el que Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México serán sedes.

Entre los ponentes destacó la jalisciense Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien subrayó la necesidad de reactivar sectores productivos como textiles, calzado y muebles, muy afectados tras la pandemia.

En este sentido, se firmó un acuerdo para que la banca comercial apoye con financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo el flujo de recursos en todo el país.

Javier Arroyo, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, resaltó las oportunidades que abre la relocalización de industrias, especialmente en sectores como semiconductores, farmacéutica, aeroespacial, automotriz, energías renovables, acero y aluminio. Consideró que el reto será extender los beneficios a todas las regiones de México.

Por su parte, Samuel García llamó a la iniciativa privada y a la sociedad a aprovechar la Copa Mundial, para la cual México albergará 11 partidos. Propuso medidas como horarios laborales escalonados, políticas de trabajo remoto, coordinación en transporte, cámaras de seguridad, paraderos seguros y programas de apoyo a policías.

Participantes del encuentro empresarial en la explanada del Instituto Cultural Cabañas, en Guadalajara. EL INFORMADOR/ Navarro

Obras rumbo al Mundial

Los gobernadores también presentaron los principales proyectos de infraestructura en sus estados para recibir el torneo.

En Guadalajara, el Estadio Akron será sede de cuatro partidos, incluido el segundo encuentro de la Selección Mexicana. Pablo Lemus estima una afluencia cercana a tres millones de visitantes. La obra más relevante es la rehabilitación integral de la carretera a Chapala y la construcción de la Línea 5 de transporte público, con una inversión de 13 mil millones de pesos. Este sistema se conectará con el Peribús, la Expo Guadalajara y el Centro Histórico.

Entre otras acciones en la capital jalisciense se encuentran: la rehabilitación de Camino Real a Colima, la urbanización de avenida Aviación, el Paseo Chivas y el Autotren Estadio Periférico. Además, se interviene el andador y la Plaza Liberación, junto con el primer cuadro de la ciudad.

En Monterrey, Samuel García destacó la construcción de dos nuevas líneas de Metro que conectarán el Aeropuerto con el estadio de Rayados, además de la modernización de la Línea 1 y la compra de 4 mil camiones. También anunció nueva señalética, semáforos inteligentes y corredores verdes para diversificar la movilidad.

A la par, se desarrollan parques lineales sobre la nueva Línea 4 del Metro, la modernización de la Aduana de Colombia en Anáhuac, Nuevo León, y un parque del agua junto al estadio de Monterrey, que será sede del FIFA Fan Fest con capacidad para 120 mil personas.

Tendrá repercusiones económicas y sociales

El comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, ofreció una conferencia magistral en el Hospicio Cabañas, donde compartió las expectativas y oportunidades rumbo al Mundial 2026.

Recordó que entre México, Estados Unidos y Canadá -países sede del torneo- circulan más de 33 mil millones de dólares anuales como parte del mercado conjunto, además de 1.6 billones de dólares en comercio intrarregional.

Arriola señaló que la Copa Mundial traerá repercusiones económicas y sociales, dada la magnitud de las inversiones gubernamentales necesarias para recibir el evento deportivo más importante del planeta. Estimó que México recibirá millones de visitantes adicionales, cifra superior a los 5.5 millones que originalmente se habían calculado.

CT