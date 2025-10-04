¿Qué lugar nacional ocupa Guadalajara en cirugías estéticas?

Las cirugías estéticas son procedimientos cada vez más comunes y Guadalajara se ha convertido en un destino predilecto para realizarlas. Estos son los datos:

Guadalajara se ha consolidado como uno de los principales destinos de turismo médico en México, especialmente en el área de cirugías estéticas, al concentrar alrededor de 30% de los procedimientos que se realizan a nivel nacional, es decir, más de 388 mil intervenciones al año . Según Ignacio González García, secretario del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y Estética y académico de la UdeG, entre las cirugías más frecuentes se encuentran la mamoplastia, rinoplastia, blefaroplastia y ginecomastia, con precios que oscilan entre 20 mil y 115 mil pesos .

A nivel nacional, Guadalajara se ubica en segundo lugar en número de cirugías estéticas, únicamente detrás de Tijuana . No obstante, esta demanda creciente ha hecho que la ciudad sea vulnerable a la oferta de pseudoprofesionales que prometen costos bajos sin garantizar medidas adecuadas de higiene y seguridad. El especialista recomendó acudir únicamente a cirujanos certificados, ya que en Jalisco existen 282 profesionales con credenciales avaladas por la ley .

“La cirugía plástica, estética y reconstructiva ha crecido exponencialmente. El hacerse un procedimiento cosmético constituye un nicho de crecimiento importante, pero también puede ser un área de riesgo cuando personas sin formación adecuada realizan intervenciones, causando incluso daños graves o mortales”, señaló González García.

El caso de Aura Sandoval ejemplifica los riesgos asociados. La paciente se sometió a una rinoplastia, otoplastia y mamoplastia en los últimos 10 años. En su último procedimiento eligió a un especialista por el costo más bajo, lo que derivó en depresión postquirúrgica y un proceso de recuperación complicado, sin seguimiento profesional. Aura destacó que nunca recibió información sobre los posibles efectos emocionales posteriores a la cirugía, lo que complicó aún más su recuperación.

Desde 2015, las cirugías estéticas y la oferta de profesionales que prometen precios bajos han aumentado alrededor de 30% , explicó Francisco Preciado Figueroa, delegado de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco (Camejal). Según el funcionario, acudir a cirujanos que se promocionan en redes sociales sin contar con acreditaciones incrementa el riesgo de complicaciones durante y después de la cirugía.

En lo que va del año, Camejal ha recibido 11 quejas relacionadas con intervenciones de mamoplastia y rinoplastia, donde los resultados no cumplieron las expectativas. También se reportan casos en blefaroplastia, ritidectomía y, en menor medida, liposucciones o transferencias de grasa. Preciado Figueroa advirtió que algunos procedimientos se realizan en lugares no aptos, como cuartos de hotel, departamentos rentados o casas habilitadas como quirófanos, sin cumplir con los estándares de seguridad quirúrgica.

Respecto a la distribución por género, alrededor del 80% de los procedimientos estéticos en Jalisco son solicitados por mujeres . Entre los hombres, las cirugías más frecuentes son rinoplastia y blefaroplastia, representando apenas la quinta parte del total de intervenciones.

El crecimiento del turismo médico en Guadalajara refleja tanto el aumento de la demanda como la necesidad de regular y garantizar la seguridad de los pacientes que buscan procedimientos estéticos en la ciudad.

Especialistas insisten en la importancia de acudir a profesionales certificados, revisar credenciales y exigir protocolos de higiene y seguridad antes de someterse a cualquier intervención quirúrgica. Este fenómeno, además de generar una derrama económica considerable, evidencia los retos de salud pública asociados al auge de la cirugía estética en la capital jalisciense.

OA