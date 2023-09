¿Qué está más cerca de Guadalajara: Manzanillo o Puerto Vallarta?

No importa la época del año, siempre es un buen momento para lanzarse a la playa. Lo bueno de viajar por estas fechas es que es temporada baja, lo que implica que los precios no son tan altos, no hay demasiada gente en las playas y hoteles, y todo se puede disfrutar mejor.

Guadalajara es una ciudad que tiene una ubicación bastante privilegiada, pues apenas a unas horas el viajero puede disfrutar de una estancia en cualquiera de las playas del Pacífico Mexicano, ya sean las de Jalisco, Nayarit o Colima. Sin duda alguna, dos de los destinos predilectos entre los jaliscienses son Puerto Vallarta y Manzanillo, pero ¿cuál está más cerca?

¿Qué está más cerca de GDL: Puerto Vallarta o Manzanillo?

Manzanillo es una de las playas más cercanas a Guadalajara, así que es una excelente alternativa para los tapatíos. Este municipio del estado de Colima ofrece hermosos paisajes, amenidades y atractivos naturales para disfrutar. Lo mejor de todo es que está a sólo 4 horas de distancia desde Guadalajara.

El viaje en carretera hacia Manzanillo es bastante sencillo, ya que la carretera que hay que tomar para ir hacia este destino no tiene tantas curvas, como la de Vallarta; siempre y cuando viajes por la autopista. El costo total de las casetas a pagar es de $362 pesos mexicanos por un viaje de ida, según la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.

Puerto Vallarta es el destino por excelencia de los jaliscienses: sus playas, su malecón y su ambiente, hace que éste destino esté coronado como uno de los mejores lugares de playa para conocer. Para ir de Guadalajara a Vallarta existen distintas rutas para llegar.

En tiempo, Puerto Vallarta está, también a 4 horas de distancia desde La Perla Tapatía, aunque por la nueva autopista, si las condiciones de tráfico son óptimas, podrías reducir el tiempo. En caso de irse por la nueva autopista, el costo de las casetas es de, aproximadamente, $1066 pesos mexicanos.