El día de ayer por la noche, Luis Ernesto Munguía, presidente municipal de Puerto Vallarta confirmó que se abrió el Paso a Desnivel de las Juntas, una de las obras estratégicas del Gobierno de Jalisco pues será clave para el traslado entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, conectando Jalisco con Nayarit.

El paso vehicular quedó habilitado a las 23:00 horas del pasado martes 30 de septiembre en la intersección de la Carretera Federal 200 y la Carretera Estatal 544 (Mascota-Las Palmas). La obra involucró siete meses de construcción por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

Se espera que el paso a desnivel agilice el tránsito de un flujo que se incrementa hasta 35 mil automóviles diarios. Además, la vialidad se enlaza con los accesos hacia San Sebastián del Oeste, Mascota, Talpa y el CUCosta de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Cabe destacar que la apertura a la circulación del Paso a Desnivel de las Juntas es la primera etapa de un proyecto que ahora continuará con la pavimentación de carriles laterales, construcción de banquetas, señalización, semaforización del cruce a nivel y un nuevo puente peatonal, de acuerdo con lo informado por Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, a través de sus redes sociales.

El Nodo Vial Las Juntas tuvo una inversión de 374 millones de pesos, como parte del Plan Vial de Infraestructura de Conexión 2025-2026, que contempla más de 2 mil 200 millones de pesos. La obra contó con la participación de los tres niveles de gobierno además de la iniciativa privada.

