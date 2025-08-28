Cuando se visita al mar, es normal que sus visitantes observen en las playas banderillas afincadas en la arena, frente al mar. Sin embargo, también es muy común que no siempre se tenga conocimiento de lo que significan. Bien dicen que es mejor prevenir, que lamentar, por lo tanto, y si no lo conocías, estos son los significados de cada bandera.

Esto significa cada bandera puesta en la playa

1. Bandera Verde

Permitido el baño. Buenas condiciones del mar, por lo que es seguro nadar o bucear.

2. Bandera Amarilla

Baño permitido, pero con precaución por la existencia de algún peligro: olas, corrientes, contaminación, animales, elementos flotantes... Se recomienda hacer pie en todo momento, sin adentrarse demasiado mar adentro y con la cabeza fuera del agua. Se recomienda no pasar de la orilla en el caso de los niños y siempre estar atento a las condiciones del agua.

3. Bandera Roja

Prohibido el baño. Existe riesgo alto para la salud e integridad del bañista, por las condiciones adversas del mar o por otros motivos, como la presencia de un animal peligroso, elementos flotantes en el mar o contaminación.

4. Bandera de Morada

Se advierte de la presencia de fauna marina exótica en el agua, en ocasiones puede estar acompañada de la bandera amarilla o roja y se recomienda evitar bañarse por el peligro de la picadura o mordedura de estos.5.

5. Bandera Negra

Playa Clausurada. Informa del mal estado del mar y la arena, lo que representa un grave riesgo para la salud.

Como extra añadimos la bandera con Certificación de Calidad, misma que indica la certificación de calidad de la playa, donde se toman aspectos como la calidad del agua, servicio de socorrismo, instalaciones y servicios con accesos adecuados, entre otros.

Estas son las playas que permanecían con bandera roja ayer

Playa de Oro

Playa Holly

Playa Flamingos

Playa Camarones

Malecón

Playa de los Muertos

Conchas Chinas

Playa Negra

Playa Palmares

Es importante acatar las medidas de seguridad en todo momento y atender los llamados del personal de Protección Civil. Recordemos que cualquier violación a las recomendaciones, puede poner en riesgo la vida de las personas.

Esta es la playa MENOS apta para nadar este 28 de agosto

Según notificó en tiempo real Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta en su página de Facebook, debido al oleaje elevado que generan sus corrientes de retorno, la Playa De Oro se mantiene con Bandera Roja; lo que indica prohibido ingresar al mar.

