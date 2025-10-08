Desaparecidos, la prioridad del gasto

En los próximos días vamos a ver si realmente el Gobierno de Jalisco, cuya rama Ejecutiva encabeza Pablo Lemus Navarro, realmente se comprometerá con las familias y colectivos que buscan a sus desaparecidos en el estado. Veremos si aumenta significativamente los recursos para las dependencias encargadas de atender a las familias buscadoras o sólo habrá recursos para obras de relumbrón para el Mundial de Futbol.

Como cada fin de año, el Poder Legislativo del Estado debe discutir el proyecto de presupuesto de egresos para el año 2026 que le envíe el Poder Ejecutivo del Estado y como cada año, se repite, los recursos son escasos y las necesidades infinitas. Pero destinar recursos suficientes para atender a las familias que buscan a sus desaparecidos debe ser una de las principales prioridades del actual gobierno, si de verdad entiende que Jalisco es el epicentro de las desapariciones en México y que por tanto el Gobierno debe actuar en consecuencia.

No se partirá de cero. Hay una propuesta elaborada por la Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas, que preside la diputada del partido Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, quien trabajó junto con representantes de distintos colectivos una propuesta para aumentar unos 350 millones de pesos el presupuesto para las distintas dependencias encargadas de atender a las familias buscadoras.

Estas dependencias con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco (Cobupej), la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, y la nueva secretaría de Inteligencia y Búsqueda de personas. En números gruesos, estas dependencias recibieron este año cerca de 650 millones de pesos (mdp) y los colectivos y la comisión legislativa del Congreso solicitan un incremento de al menos 350 mdp para llegar a mil mdp para el próximo año.

La cifra solicitada no es una ocurrencia, sino que salió de las necesidades expresadas por las familias buscadoras tras las mesas de trabajo que tuvieron con la comisión especial legislativa y como resultado surgió un documento (“Anexo transversal de personas desaparecidas”) con 50 propuestas, de las cuales al menos 14 tienen un significativo impacto presupuestal.

La propuesta incluye un incremento significativo de recursos al IJCF para dotarlo con más de 307 mdp para ampliar sus capacidades de infraestructura. Como se sabe, a la crisis por desaparición de personas (con más de 16 mil casos), existe aparejada una crisis de identificación forense con más de seis cuerpos y restos humanos sin identificar. Urge atender esta crisis para que no se repitan los casos de madres que pasan años buscando a sus hijos, cuando sus restos estaban albergados en los Servicios Médicos Forenses del estado sin que las familias fueran enteradas. Para la Cobupej se piden 22 mdp, 16.3 mdp para la CEAV, y 5.5 mdp para prevención del delito en la Fiscalía estatal.

350 mdp de aumento podría parecer una cantidad significativa, para llegar a mil millones de pesos. Pero esta cifra no es nada si se compara si se compara con el presupuesto total que tendrá el gobierno estatal para el próximo año, que será de cerca de 180 mil mdp.

Y el aumento de recursos para mejorar la búsqueda de personas desaparecidas es poco comparado con los recursos que se disponen para otros gastos, como por ejemplo los mil 100 mdp que el gobierno del estado está invirtiendo en el embellecimiento para plazas y parques como Liberación, Tapatía, de la República, parque Rojo o la Glorieta Minerva. Todo con el pretexto del mundial. Además, siempre se pueden ahorrar recursos no esenciales, como gastos de protocolo, de comunicación, asesorías o donaciones para eventos no esenciales.

Es tiempo ya que el Gobierno del Estado asuma que la crisis por desaparición de personas es el principal problema social y político que tenemos en Jalisco y se debe actuar en consecuencia. De no hacerlo, tendrán qué pagar la consecuencias sociales y políticas de su desprecio a las familias buscadoras.

