Conducir en Jalisco con vidrios polarizados sin contar con la autorización correspondiente puede ocasionar sanciones económicas e incluso la retención del vehículo en casos más serios. Por ello, es fundamental conocer los lineamientos y pasos necesarios para tramitar el permiso oficial ante la Secretaría de Movilidad del estado (Semov).

¿Qué tipo de polarizado está permitido en Jalisco?

El uso de vidrios polarizados únicamente está autorizado para personas con padecimientos médicos comprobables, especialmente de tipo dermatológico, o para quienes cuenten con una justificación legal específica, como funcionarios públicos o representantes diplomáticos.

Requisitos para tramitar el permiso de vidrios polarizados

Según información de la Secretaría de Movilidad, es necesario cumplir con cuatro requisitos esenciales para obtener el permiso y evitar sanciones:

Constancia médica oficial: debe ser emitida por una institución pública dentro del estado, tener una vigencia no mayor a 60 días y estar firmada y sellada por un médico especialista. Este documento es indispensable para acreditar la necesidad del polarizado.

Identificación oficial vigente: puede presentarse el INE, pasaporte, cédula profesional o licencia de conducir. Si el trámite se realiza a través de un representante, será necesario presentar carta poder notariada con firmas ratificadas.

Tarjeta de circulación vigente: en caso de que el vehículo no esté registrado a nombre del solicitante, se debe anexar la factura endosada junto con un comprobante de domicilio reciente (no mayor a 90 días).

Pago de derechos: el permiso tiene un costo de 156 pesos por año, y el pago debe efectuarse en una recaudadora autorizada. El comprobante debe entregarse junto con la documentación.

Límites de polarizado permitidos

Una vez autorizado el permiso, la Ley de Movilidad de Jalisco establece los niveles máximos de oscurecimiento:

Parabrisas: hasta un 25% de polarizado.

Ventanas laterales delanteras: máximo 30%.

Ventanas traseras y medallón: se permite una mayor opacidad, hasta 45%, siempre y cuando exista visibilidad hacia el interior del vehículo.

Multas por circular sin permiso

Quienes conduzcan con vidrios polarizados sin la autorización correspondiente pueden recibir una multa que va de 1 a 5 UMAs, es decir, entre 108 y 542 pesos aproximadamente en 2025. En casos más graves o de reincidencia, la autoridad puede retener el vehículo.

Cumplir con estos lineamientos no solo evita sanciones, sino que también garantiza una conducción más segura y dentro del marco legal establecido por las autoridades de movilidad del estado.

