Inauguran el Hospital Tonalá Centro

El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, anunció la puesta en marcha del nuevo Hospitalito Tonalá, un proyecto histórico para la atención médica del municipio. La obra, largamente anhelada por la población, se realizó con una inversión municipal de 250 millones de pesos, sin recurrir a créditos ni apoyos extraordinarios del gobierno estatal o federal.

En rueda de prensa, Chávez Dávalos destacó: “Con este hospital, Tonalá está ofreciendo 60 camas censables; si sumamos la Cruz Verde Norte de la colonia Jalisco, Cruz Verde Sur de Santa Paula y Cruz Verde Poniente, esta red permitirá atender emergencias de manera coordinada. En temas de salud no debe haber regateos ni limitaciones presupuestales”.

El Hospitalito Tonalá se construyó durante tres años y está planeado en cinco etapas. La primera, que ya entró en funciones, ofrece atención de urgencias generales y pediátricas, sala de choque, tomografía, rayos X, laboratorio clínico y odontología, con operación las 24 horas, además de consulta externa de lunes a domingo de 07:00 a 22:00 horas.

La segunda etapa, programada para enero, incluirá la Unidad de Prevención de Diabetes e Hipertensión, con especialistas en endocrinología, cardiología, oftalmología, ginecología y nutrición. La tercera etapa contará con la Unidad de Nefrología, equipada con tecnología y personal especializado; la cuarta, el área de maternidad con sala de partos naturales y quirófano para cesáreas; y la quinta permitirá que el hospital opere al 100%, ofreciendo cirugías de rodilla, hombro, codo, vista y otras intervenciones de urgencia.

Chávez Dávalos señaló que para operar al 100% se requieren 25 millones de pesos mensuales, es decir, 350 millones anuales. Por ello, buscará acuerdos con el gobernador de Jalisco, la subsecretaría de Salud y la Universidad de Guadalajara para dividir la inversión entre Estado, Federación, el sistema de hospitales civiles y el municipio.

El Hospitalito Tonalá se consolida como un organismo público descentralizado, ejemplo de eficiencia, planeación y compromiso social. Su infraestructura y equipamiento colocan a Tonalá a la altura de cualquier municipio del área metropolitana, garantizando atención médica digna y de calidad para todos los tonaltecas.

El Gobierno Municipal reiteró que esta obra es el resultado del trabajo conjunto entre ciudadanía y administración pública, y representa un paso firme hacia un futuro con mejores servicios de salud para la población.