El director de Prevención y Reinserción Social, José Antonio Pérez Juárez, aseveró que el caso del presunto abuso sexual de custodias en el penal de Puente Grande fue inexistente, pues no se presentaron denuncias formales.

Cuestionado sobre la petición de su comparecencia que se rechazó en el Congreso estatal, el funcionario dijo que no tiene nada que ocultar y que estaría dispuesto a rendir informe ante legisladoras.

“Tengo una Coordinación Estratégica que es la que determina y hay un secretario de seguridad, yo en lo personal estoy preparado, no tengo nada que ocultar, al contrario me gustaría comparecer ante el Congreso del Estado. Para nosotros el tema de las custodias es un tema inexistente, es un tema ocioso, sería como gastar nuestro tiempo. Nosotros tenemos en esta administración la conciencia en paz de que hemos tenido diálogo con todo el personal. Es un tema inexistente porque no hubo ninguna ofendida, no hubo ninguna custodia que se doliera”, argumentó.

Pérez Juárez negó que las custodias presuntamente afectadas hayan sido reubicadas u obligadas a firmar un posicionamiento negando los hechos. Insistió en que fue una denuncia falsa

Anuncian acuerdo para generar empleos

Alrededor del 83% de los internos e internas de Centros Penitenciarios en Jalisco tienen una actividad laboral remunerada, informó José Antonio Pérez Juárez, director de Prevención y Reinserción Social; adelantó que están por concretar un convenio con la empresa Dulces de la Rosa que dará trabajo a internos del Reclusorio Metropolitano.

“Estamos muy cercanos con uno de los propietarios de Dulces de la Rosa, se van a instalar en el Reclusorio Metropolitano y en el Reclusorio de Sentenciados, pero lo más encomiable es que les van a remunerar como cualquier persona en libertad, es un caso único en toda la historia de México. una persona privada de su libertada tendrá ingresos de 2 mil pesos semanales”, anunció.

En la inauguración de la exposición de productos y artesanías elaborados por personas privadas de la libertad, que se realiza en el Congreso estatal, el funcionario presumió los resultados que han dejado los planes de capacitación y empleo; detalló que parte del convenio con las empresas es que el interno pueda mantener su puesto de trabajo al salir en libertad.