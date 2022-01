Proyectan arranque del Peribús para el domingo 30 de enero; será gratis dos días

Este viernes el gobernador de Jalisco informó que el Peribús, conocido como Mi Macro Periférico, está en condiciones de comenzar a operar el próximo domingo 30 de enero, y que por dos días, su servicio no tendrá costo para los usuarios.

"Tuvimos complicaciones con algunos proveedores"

"Estoy en espera de ver si puede venir el Presidente, no me han contestado, no he tenido respuesta. Yo seguiré insistiendo, me gustaría mucho que viniera, pero el domingo 30 estamos en condiciones de empezar la operación de Mi Macro Periférico", aseguró el Gobernador.

El servicio será gratis durante el domingo 30 y el lunes 31 de enero. "Sabemos que todavía habrá detalles que van a estar en proceso, la verdad es que tuvimos complicaciones con algunos proveedores, por ejemplo, nos faltaban algunos elevadores, tenemos pendientes todavía algunos separadores de carril, pero son temas que no obstaculizan la operación, vamos a echar a andar el proyecto", adelantó el mandatario.

Así lo dio a conocer a través de un video en redes sociales, donde informó que pese a su contagio de COVID-19, anunciado este jueves, continúa trabajando a distancia. La socialización del proyecto continuará durante las siguientes semanas en la zona con vecinos y usuarios, añadió el gobernador.

Otro de los temas abordados fue el de la ampliación de pruebas de detección de COVID-19, logrando llegar a 10 mil 619 pruebas aplicadas en un solo día, rompiendo el récord que se tenía de nueve mil 433 test.

Lo anterior, dijo, es positivo debido a que así creció también la oportunidad de detectar más casos del virus para evitar aislarlos y que se tengan más contagios. La positividad, señaló, "ya está mucho más estable", y la ocupación hospitalaria va en 38 por ciento.

"Eso nos hace pensar que vamos bien, no tenemos una presión fuera del control hospitalario, incluido Vallarta, donde había la preocupación de que ese tema se pudiera complicar, incluso va abajo del promedio estatal con 33% de ocupación hospitalaria. Vamos bien en ese sentido", manifestó el gobernador.

OA