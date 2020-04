Protestan frente a Casa Jalisco por trabajo y uso opcional de cubrebocas

Con la demanda de que el uso del cubrebocas sea opcional y no obligatorio así como que se permita a los pequeños comerciantes trabajar, el mediodía de este jueves se manifestó un grupo de personas frente a Casa Jalisco.

“¡A ver, muchos no traemos cubrebocas, yo no traigo cubrebocas! ¿Me van a detener? ¿Quién dijo que es obligatorio? Que me detengan, quiero ver”, gritaba Roberto Guijarro, uno de los líderes de la manifestación.

El grupo de unas 70 personas eran integrantes de colectivos como Unión Democrática de Comerciantes de Tonalá, Ánimo Jalisco y Tópicos de mi Pueblo, entre otros, y algunos ciudadanos afines a Morena.

“Que no se nos reprima, que quien quiera usar el cubrebocas, que lo use; y segundo, que dejen trabajar, que dejen trabajar, es muy claro”, manifestó Guijarro, quien cuestionó que se permitan actividades solo para las grandes cadenas comerciales mientras que los pequeños comercios se obligaron a suspender labores.

“Es verdaderamente denigrante, se pone con el pueblo, con los pequeños, pero no tiene los pantalones para ponerse con los grandes".

EL INFORMADOR /

Los manifestantes comenzaron a gritar consignas contra el gobernador, a quien también señalaban de presuntos actos de corrupción en cuanto a adquisiciones a sobreprecio, cono hieleras a 12 mil 500 pesos que tenían un costo de 500 y por las pruebas rápidas de COVID-19 que se compraron en cuatro mil pesos mientras su precio actual es de mil 300 pesos.

Si no atienden sus demandas, anticiparon nuevas acciones que no se detallaron.

GC