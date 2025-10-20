Roberto Palazuelos pone condiciones para entrar a La Casa de los Famosos México

Durante una entrevista con Jorge “El Burro” Van Rankin —cuyo canal en YouTube supera los 615 mil suscriptores—, Roberto Palazuelos, uno de los nombres que más suenan para integrarse a La Casa de los Famosos México, fue enfático al dejar claro que no aceptará entrar al reality a menos que se cumplan ciertas condiciones. El actor y empresario no se anduvo con rodeos: su participación no es un “sí” fácil… y mucho menos barato.

Para empezar, Palazuelos ha revelado que el presupuesto del programa no está a la altura de lo que él considera justo por su presencia. En entrevistas anteriores, ha señalado que su caché es elevado y que la producción tendría que hacer un esfuerzo considerable si quiere verlo en la casa más famosa del país.

Pero el tema económico no es su única reserva. Palazuelos también ha criticado el contenido del show, calificándolo como “corrientón” en algunas ocasiones y cuestionando la selección de ciertos participantes que, en su opinión, no tienen el perfil de celebridades reales.

Además, el llamado “Diamante Negro” no olvida que ya vivió algo parecido cuando participó en Big Brother VIP en 2003. Aquella experiencia, según él mismo, fue tan intensa que no le interesa repetirla.

Otro punto que lo hace dudar es su imagen pública. A sus 50 años, asegura que su prioridad es cuidar cómo se proyecta y considera que estar encerrado en un reality show podría afectar negativamente su figura pública: “a mi edad, prefiero envejecer con dignidad”, ha dicho.

Palazuelos tampoco depende del reality para seguir vigente. En 2023 condujo Hotel VIP para TelevisaUnivision y antes protagonizó su propio programa, Palazuelos Mi Rey, en MTV. Con una agenda propia y consolidada en televisión, si se suma a La Casa de los Famosos, será bajo sus propios términos.