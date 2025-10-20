Destacan empresarios aportación de Carlos Álvarez Bermejillo

Empresarios de Jalisco destacaron la trayectoria y aportaciones del empresario Carlos Álvarez Bermejillo, presidente ejecutivo de Grupo Pisa, quien fue reconocido por su trayectoria este lunes con el premio "René Justin Rivial León".

Luego de la entrega del reconocimiento los empresarios resaltaron su aportación al desarrollo económico y participación social del empresario.

"Es un halago para el sector empresarial que le entreguen este reconocimiento que el perfil, el tamaño de Don Carlos Álvarez del Castillo sean reconocidos por el Gobierno del Estado de Jalisco que está reconociendo la trayectoria de un gran empresario con un gran sentido social eso es lo que hay que subrayar, no sólo es el capitán de una empresa exitosa sino que a lo largo de 60 años de actividad empresarial ha repartido mucha riqueza en la sociedad a través de apoyo a las organizaciones a las universidades y a través de organismos empresariales" , sostuvo el empresario César de Anda Molina.

"Es un merecidísimo homenaje a alguien que ha hecho una trascendente labor a nivel nacional e internacional", añadió Julio García Briseño.

"Es un empresario ejemplar, hoy hizo un repaso de sus prioridades, su familia, su sociedad, su comunidad, su trabajo y nos da un grandioso mensaje que hay que buscar el equilibrio en los distintos factores", dijo el también empresario Valentín González Cosío Elcoro.

"Es uno de los grandes ejemplos, un gran empresario, que importante es reconocerlo por todo lo que han aportado, habló de Dios, habló de su familia, habló de su empresa, de sus trabajadores, se dice muy fácil tener 30 mil trabajadores pero quiero ver quién los tiene", comentó José Luis Covarrubias Valenzuela.

"Esto representa reconocer el mejor sentido empresarial del Estado de Jalisco, gente emprendedora que ha dado empleo y trabajo a más de 30 mil personas a lo largo de más de 60 años enarbolando los valores de una empresa socialmente responsable que genera utilidades para cumplir sus obligaciones con sus accionistas, con sus trabajadores y con la comunidad en general", añadió el empresario del sector de la construcción Héctor Castellanos Frank.

En la entrega del reconocimiento también asistieron empresarios como José Palacios, Juan Arturo Covarrubias Valenzuela, Jorge García Fernández, Carlos Álvarez del Castillo Gregory, Carlos González Lozano, René Justin Rivial León, entre otros.

También asistieron dirigentes empresariales como Raúl Flores López, presidente del Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex) y Antonio Lancaster Jones, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ). Además funcionarios municipales y estatales, familiares y colaboradores del homenajeado.

