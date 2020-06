Protestan frente a Casa Jalisco por desaparecidos

Tras la localización de los jóvenes reportados como desaparecidos en Chapala, la manifestación programada la tarde de este lunes frente a Casa Jalisco tuvo poca convocatoria.

La señora Georgina, que dijo ser vecina de Chapala, afirmó que, aunque la Fiscalía del Estado negó una oleada de desapariciones, en la región sí han aumentado los casos de personas desaparecidas; afirmó que muchas no se denuncian por temor a represalias.

Destacó que en el caso de los jóvenes Griselda y Adán fue clave la presión para que las autoridades actuaran y que finalmente lograran encontrarlos.

“Tuvimos que presionar para que hubiera resultados, pero queremos más porque tenemos compromiso moral con muchas personas que nos apoyaron y tienen familiares desaparecidos”, dijo.

Con una fotografía de su hermano, a la manifestación llegó el señor Manuel Manzano que denunció la desaparición de su hermano Abraham Manzano García de 36 años. Relató que no saben nada de él desde el sábado pasado y aunque denunciaron el caso ante la Fiscalía aún no tienen novedades.

EL INFORMADOR / R. Rivas

“La desaparición de un familiar es una desgracia que hasta que no nos pasa con alguien cercano no nos damos cuenta de la desgracia tan grande que representa. No hay nada parecido en la vida, es impotencia, es un dolor que desintegra a la familia completa”, comentó.

El grupo de menos de diez manifestantes mostró una pancarta frente a Casa Jalisco, sin afectar la circulación vehicular y luego se retiraron.

El edificio lució completamente circulado por vallas metálicas que impiden caminar por la banqueta.

LS