Fiscalía niega “oleada” de desaparecidos en Chapala

La fiscal Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía del Estado, Blanca Trujillo Cuevas, confirmó este lunes que en lo que va del mes son cinco las personas que han sido reportadas como desaparecidas en el municipio de Chapala.

De ellas, explicó, tres desaparecieron en la última semana, tratándose de Griselda, Adán y Wenseslao, las personas por las cuales habitantes de Chapala protestaron esta mañana en la cabecera municipal para exigir su localización, y por quienes esta tarde realizarán una nueva manifestación en Casa Jalisco, a las 18:00 horas.

La Fiscal explicó que la denuncia por la desaparición de Griselda fue interpuesta el 10 de junio, un día después de que hombres armados la bajaran de su camioneta, junto con Adán mientras circulaban por la zona de Santa Cruz de la Soledad.

La denuncia por la desaparición de Adán fue presentada tres días después, según señaló Trujillo Cuevas, mientras que la de Wenceslao se interpuso el jueves 11, este último joven, refirió, era conductor de una plataforma de taxis.

Sobre ninguno de los casos se dio información respecto de las líneas de investigación, debido a que, aseguró, darlas a conocer intervendría en las indagatorias que se siguen.

Aunque no dio a conocer cifras sobre cuántas desapariciones se han registrado en este municipio en lo que va del año, la fiscal negó que en el municipio exista una “ola de desapariciones” pues dijo que “no está siendo un delito recurrente o desfasado de acuerdo a los parámetros que se han venido manejando en el municipio. La cifra de tres personas en una semana no es una cifra que esté fuera de los parámetros normales”, añadió.

Por su parte, el coordinador Estratégico de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, señaló por su parte que ya fue instaurada una mesa de trabajo con los habitantes de Chapala y familiares de las víctimas, con la finalidad de que, en conjunto, pueda recabarse toda la información necesaria para dar con el paradero de las personas hasta hoy desaparecidas.

