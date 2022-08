Protestan en Fiscalía por fraude millonario de inversiones inmobiliarias

Este viernes decenas de personas acudieron a la Fiscalía del Estado, ubicada en la calle 14 de la zona industrial en Guadalajara, para denunciar que fueron víctimas de fraudes multimillonarios; aseguran que son cerca de 10 mil afectados.

Los afectados señalan a la empresa AJP propiedad de Luis Oswaldo Espinosa, quien los despojaba de cantidades. El fraude consistía en que las víctimas le daban dinero para que las adquisiciones de bienes inmobiliarios y les pagaban atractivas comisiones.

"Nosotros invertimos cerca de 500 mil pesos en ese despacho, teníamos cerca de un año, el interés que se recibía no era tan alto, daba el 2%, de 500 mil pesos eran 10 mil pesos lo que se estaba recibiendo al mes. Cuando el banco te da menos del 1%, ese era el interés de todos de invertir lo que se tenía o parte de esto, que era más de lo que da el banco", comentó uno de los afectados.

Otra mujer afectada, señaló que invirtió hasta seis millones de pesos, mensualmente recibía 120 mil pesos de la empresa AJP.

"Al principio no (pensábamos que era fraude), fue por necesidad, sabíamos que tenía 28 a 30 años con el negocio y pensábamos que era real, ya ahora con el tiempo nos dimos cuenta que era un fraude. Seis millones es lo que invertí, 120 mil pesos mensuales, el otro mes lo seguía recibiendo, hemos visto que todo era una mentira, el despacho no está registrado en ningún lado", dijo.

"Somos miles, es demasiada gente, la última vez que me enteré éramos tres mil personas, pero ahora están manejando que somos hasta 10 mil, este es un fraude multimillonario, nos vieron la cara a todos, con él nunca se tuvo mucho trato", agregó.

Los afectados le marcaron a una de las trabajadoras del despacho, quien dijo desconocer actualmente donde está el licenciado Luis Oswaldo.

"Yo no sé qué paso, ni por qué cerraron, el martes no abrieron oficinas, la inversión, no sé qué les vaya a pasar, no sé dónde está el licenciado, no sé lo que hizo, no nos tomaron en cuenta de los empleados, no sé cómo se realizarán los pagos", acotó.

